Jeux asiatiques : Neeraj Chopra et Kishore Jena dominent avec un doublé historique au lancer du javelot

Le contingent indien composé du champion Neeraj Chopra et de Kishore Jena est entré dans l’histoire en remportant à la fois l’or et l’argent lors de l’épreuve du lancer du javelot à Hangzhou, enregistrant ainsi le tout premier doublé dans cette épreuve pour l’Inde.

Chopra avait déjà remporté la médaille d’or aux Jeux asiatiques de 2018 avec un lancer époustouflant de 88,06 m et est depuis sur une séquence dominante.

Le champion olympique, mondial, asiatique et de la Ligue de diamant s’était imposé comme le favori éperdu de l’épreuve. Surtout avec l’annonce de l’exclusion du Pakistanais Arshad Nadeem pour cause de blessure, il n’y avait apparemment aucune autre compétition pour intensifier et défier Chopra.

Avec son premier lancer du concours, Chopra a lancé un missile absolu, franchissant ce qui semblait être au moins une distance énorme de plus de 80 m.

Mais en raison de problèmes techniques, le résultat de son premier lancer n’a pas été enregistré par les mesureurs. Ainsi, Chopra a eu encore une autre chance de refaire sa première tentative.

Mais la foudre n’a pas frappé deux fois puisque la deuxième tentative de Chopra, ou techniquement la première, a donné un résultat terne de moins de 80 m.

Mais ensuite, dans une tournure confuse des événements, les officiels sont parvenus à un consensus sur le fait qu’ils avaient enregistré la première tentative de Chopra et qu’elle a été enregistrée à 82,38 m, donnant à Chopra la tête de l’épreuve.

Neeraj, toujours aux yeux d’acier, a repris la piste avec sa deuxième tentative et a lancé une fusée absolue qui a franchi 84,49 m, améliorant ainsi sa première tentative.

La controverse n’est pas morte, car avec le deuxième lancer de son homologue indien Kishore Jena, l’officiel a initialement jugé le lancer illégal même si Jena restait bien dans la ligne. Mais cela a été à juste titre rectifié et le deuxième lancer de Jena de 79,76 a été enregistré.

Chopra a réalisé un troisième lancer apparemment décevant et a donc franchi la ligne tout seul pour ne pas enregistrer la tentative.

Kishore Jena a cependant choqué la compétition lorsqu’il a enregistré un lancer époustouflant de 86,77 m lors de sa troisième tentative, retirant pour le moment l’or à Neeraj Chopra.

Le peu de compétition amicale semble avoir fait son effet puisque Neeraj Chopra a lancé un missile absolu de 88,88 m lors de sa quatrième tentative pour ravir une fois de plus la première place à Iéna.

Jena a réalisé une réponse tonitruante de 87,54 m, terrassant complètement le reste de la compétition.

Et aucun des concurrents ne pouvait plus rien faire, car le dup s’est envolé avec l’or et l’argent avec une marge énorme par rapport au Japon, troisième.

Grâce à leur performance historique, le duo a porté le total de médailles de l’Inde à un total foudroyant de 80 médailles et a fourni les 10e et 11e médailles de la journée à la contingence indienne.

