Jeux asiatiques : Naveen Patnaik annonce un prix en argent de Rs.5 Lakhs chacun pour l’équipe de hockey masculin et le personnel de soutien

Félicitant l’équipe indienne de hockey masculin pour sa médaille d’or historique aux 19e Jeux asiatiques à Hangzhou, le ministre en chef d’Odisha, Naveen Patnaik, a annoncé aujourd’hui une récompense en espèces de Rs 5 lakh chacune pour les joueurs et le personnel de soutien de l’équipe victorieuse.

Cette récompense en espèces a été annoncée pour récompenser la performance exceptionnelle de l’équipe indienne de hockey masculin qui a remporté la médaille d’or tant convoitée et scellé une place pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

L’équipe indienne a battu de manière convaincante le Japon, champion en titre, 5-1 en finale.

Patnaik s’est entretenu avec l’équipe indienne par appel vidéo après la cérémonie de remise des médailles. L’équipe était ravie de recevoir les félicitations personnelles du ministre en chef, indique un communiqué publié par le bureau du ministre en chef (CMO).

« Mes plus sincères félicitations à l’équipe indienne de hockey masculin victorieuse. Leur dévouement inébranlable et leur travail acharné ont prouvé une fois de plus que le hockey est véritablement le sport de l’Inde, incarnant l’esprit inflexible de notre nation. À Odisha, où le hockey occupe une place particulière dans nos cœurs, cette journée historique restera à jamais gravée dans nos mémoires comme un triomphe capital pour notre sport bien-aimé et notre nation. Je souhaite le meilleur à l’équipe indienne alors qu’elle se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris l’année prochaine », a déclaré le ministre en chef dans le message de félicitations.

Le triomphe de l’Inde met fin à une attente de neuf ans pour terminer au sommet du prestigieux événement quadriennal. En 2014, l’Inde avait battu l’ennemi juré du Pakistan pour remporter l’or.

Odisha est le sponsor des équipes indiennes de hockey depuis 2018 et soutient les équipes à travers des tournois majeurs dont deux coupes du monde.