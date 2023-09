Jeux asiatiques : Nagal, Raina en quarts ; Ramkumar et Bhosale quittent les célibataires

Le contre-puncheur Sumit Nagal a émoussé le défi du gros service Beibit Zhukayev avec sa persévérance tandis qu’Ankita Raina a devancé Adithya P Karunaratne sans problème alors que les deux Indiens se rapprochaient des médailles en simple en atteignant les quarts de finale aux Jeux asiatiques ici mardi.

Le Kazakh Zhukayev a servi gros, mais Nagal a mieux contrôlé les points pour un 7-6 (9) 6-4 dans un troisième tour captivant du simple messieurs, tandis que Raina a remporté une victoire 6-1 6-2 sur son adversaire de Hong Kong au troisième tour. l’épreuve du simple féminin.

Les demi-finalistes sont assurés de remporter des médailles de bronze dans l’épreuve de tennis aux Jeux.

Cependant, le défi en simple de Ramkumar Ramanathan et Rutuja Bhosale s’est arrêté aux Jeux asiatiques.

Le mouvement de Nagal sur le terrain et son immense capacité de récupération étaient un plaisir à regarder, car Zhukayev a tenté à plusieurs reprises des tirs au but, mais Nagal a atteint le ballon pour tirer les vainqueurs.

Zhukayev envoyait des services puissants et ses coups de fond étaient également très puissants, mais Nagal n’est pas quelqu’un qui se sentirait menacé, il gardait plutôt le ballon en jeu car il avait toujours un avantage si les points étaient longs.

Après avoir sauvé deux points de set, Nagal a empoché le premier set en envoyant un large revers que Zhukayev n’a pas réussi à renvoyer, commettant une erreur de volée alors qu’il visait un vainqueur.

Un break dans le quatrième jeu du deuxième set a donné à Nagal un avantage précoce alors qu’il menait 4-1. Dans le septième jeu de longue date, Nagal a sauvé deux balles de break, mais le Kazakh a finalement obtenu le break avec un coup droit gagnant sur toute la ligne.

Le joueur de 26 ans a fermé la porte au Kazakh avec un autre break dans le dixième match lorsque Zhukayev a enterré un revers au filet sur la deuxième balle de match.

Raina, la meilleure joueuse indienne en simple avec 198, a converti les trois balles de break qu’elle a obtenues au cours de la compétition d’une heure et 34 minutes et a sauvé deux des trois balles de break qu’elle a affrontées contre sa rivale classée 354e.

Elle affrontera désormais la Japonaise Haruka Kaji (213e) pour une place en demi-finale.

Classé 336, Bhosale a affronté la mieux classée Alexandra Eala (190) des Philippines et s’est battu 6-7 (5) 2-6 en une heure et 51 minutes.

En simple messieurs, Ramkumar a affronté le numéro 78 mondial Yosuke Watanuki et cela allait toujours être un combat difficile pour l’Indien, qui était terriblement hors de forme cette saison.

À son honneur, Ramkumar a mis à rude épreuve son rival japonais supérieur, qui a dû se battre durement pour sa victoire 7-5 6-7 (3) 7-5 en deux heures et 40 minutes.

Ramkumar et Bhosale sont toujours en vie dans les compétitions de double.

Cependant, Bhosale et son partenaire Karman Kaur Thandi se sont retirés du double féminin après une défaite 5-7, 2-6 contre les Thaïlandaises Anchisa Chanta et Punnin Kovatitukted en 1 heure et 59 minutes.

