Jeux asiatiques : malgré le drame des faux départs, Jyothi Yarraji parvient à décrocher l’argent au 100 m haies féminin

Un drame s’est ensuivi alors que la course du 100 m haies féminin était sur le point de commencer et que la course indienne, Jyothi Yarraji, a été prise dans la confusion qui a suscité des inquiétudes chez les fans indiens du monde entier.

Représentant l’Inde, Jyothi Yarraji a réussi à remporter une médaille d’argent au 100 m haies féminin lors des Jeux asiatiques d’athlétisme qui se sont terminés de manière dramatique. Cela était principalement dû aux officiels de la course qui avaient tenté de disqualifier Jyothi ainsi que sa concurrente chinoise, Wu Yanni, qui avait fait un faux départ dans la course avant le début de la course.

Les officiels chinois ont également tenté de disqualifier Jyothi, même si elle était plus lente que la coureuse chinoise, et les ont ensuite autorisés à concourir sous protestation alors que Jyothi le démontrait aux officiels.

Jyothi a couru la course et a terminé troisième avec un chrono de 12,91, derrière les deux coureurs chinois, celui qui avait été disqualifié plus tôt a terminé deuxième devant l’Indien.

Mais les officiels indiens ont protesté quelques minutes après la fin de la course.

Les officiels ont finalement disqualifié le coureur chinois Yanni Wu et ont rehaussé la médaille de Jyothi en argent.

« De toute ma vie d’athlète, je n’ai jamais vu une telle chose : les officiels disqualifient d’abord une athlète, puis la ramènent. Ils ont essayé d’expulser Jyothi, mais elle n’a pas fait de faux départ, ses mains touchaient la piste alors que la coureuse chinoise avait déjà un pas et demi d’avance. Nous avons immédiatement déposé une protestation », a déclaré Anju Bobby George, président principal de la Fédération indienne d’athlétisme.

La protestation indienne semble avoir fonctionné et les autorités ont finalement pris la bonne décision.

Mais tout le drame et la tentative illégale de la faire disqualifier semblent avoir affecté Jyothi car elle ne pouvait pas donner le meilleur d’elle-même.

« Je ne connais pas grand chose aux règles, mais j’ai été clair, je n’ai pas fait de faux départ », a déclaré Jyothi aux médias plus tard dans la zone mixte.

