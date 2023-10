Jeux asiatiques : l’Inde termine sa campagne avec une médaille d’argent aux championnats par équipes masculines de badminton

La perte de HS Prannoy, absent en raison d’une blessure, a entravé les chances de l’Inde alors qu’elle s’est battue 2-3 contre la puissance chinoise. Elle a terminé sa campagne avec une toute première médaille d’argent aux championnats par équipe masculine aux Jeux asiatiques, le Dimanche.

Prannoy, numéro 7 mondial, a été exclu en raison d’une blessure au dos, mais Lakshya Sen a réussi à réaliser une performance de combat dans le premier simple tandis que la paire de double composée de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty a dominé ses adversaires pour mettre l’Inde sur un 2- 0 avance.

C’est donc encore une fois à Srikanth de porter l’équipe sur ses épaules.

L’ancien numéro un mondial, qui avait produit un superbe spectacle contre la Corée du Sud en demi-finale, n’a pas pu tenir la distance cette fois-ci malgré une bonne avance et plusieurs balles de match alors que la Chine a riposté pour porter le score à 1-2.

Les champions en titre ont ensuite remporté les deux matches restants pour maintenir leur hégémonie aux Jeux Asiatiques.

Prannoy ayant raté le choc du sommet en raison d’une blessure au dos, Sen s’est vu confier la responsabilité de mener la charge indienne.

Sen s’est remis d’une crise en milieu de match pour effacer un déficit de cinq points dans le match décisif et donner l’avantage à l’Inde avec une victoire 22-20 14-21 21-18 contre le n°6 mondial Shi Yuqi lors d’une bagarre d’ouverture de 83 minutes.

La paire de double masculin n°3 mondial composée de Satwik et Chirag a ensuite fait une frénésie pour surclasser le n°2 mondial. Liang Wei Keng et Wang Chang 21-15 21-18 en 55 minutes pour prolonger l’avance à 2-0. Srikanth, cependant, a gaspillé une avance de 18-14 et plusieurs points de match lors du premier match pour s’incliner 22-24 9-21 contre le champion de toute l’Angleterre Li Shifeng dans le troisième simple pour exposer le maillon le plus faible de l’Inde – le deuxième double et le troisième simple. .

La paire scratch composée de Dhruv Kapila et Sai Pratheek Krishna Prasad a ensuite perdu 6-21 15-21 contre les n°8 mondiaux Liu Yu Chen et Ou Xuan Yi, tandis que le remplaçant de Prannoy, Mithun Manjunath, classé 53e, s’est incliné 12-21 4-21 contre le monde. Le n°20 Weng Hong Yang dans le troisième simple alors que l’Inde a terminé deuxième.

Malgré la défaite, il s’agit d’une performance honorable de l’équipe indienne puisqu’elle a scellé la deuxième médaille d’argent de l’Inde en badminton aux championnats continentaux, le double médaillé olympique PV Sindhu remportant la première en simple féminin lors de l’édition 2018.

La dernière fois que les hommes indiens ont remporté une médaille de badminton aux championnats par équipes, c’était lors de l’édition 1986 à Séoul, où les mentors de Sen, Prakash Padukone et Vimal Kumar, ont joué un rôle crucial.

L’Inde compte désormais 11 médailles de badminton aux Jeux asiatiques, dont trois médailles individuelles en simple, une d’argent et trois de bronze par équipe masculine, deux de bronze par équipe féminine et une médaille chacune en double masculin et en double mixte.

