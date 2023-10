Jeux asiatiques : l’Inde renforce son emprise sur la 4e place avec 81 médailles, prévue pour le plus haut classement jamais enregistré depuis 1962

Le 4 octobre 2023 restera à jamais dans l’histoire comme une journée emblématique pour l’Inde aux Jeux asiatiques. Le contingent indien a accumulé 81 médailles à la fin de la 11e journée à Hangzhou, dépassant son précédent record de 70 médailles à Jakarta 2018. L’Inde est actuellement classée 4e au classement général des Jeux asiatiques et si elle termine au 4e rang, ce sera le meilleur résultat jamais réalisé par le contingent indien aux Jeux asiatiques depuis 1962.

Le meilleur spectacle indien jamais réalisé aux Jeux asiatiques a eu lieu à Delhi, en 1951, lors de l’édition inaugurale du spectacle continental au cours de laquelle les hôtes ont terminé deuxième avec un total de 51 médailles, dont 15 d’or.

Aux Jeux asiatiques de Jakarta de 1962, l’Inde a terminé troisième du classement général avec 33 médailles dont 10 d’or. Aux Jeux de Jakarta 2018, l’Inde a enregistré sa plus grande récolte de médailles de son histoire, avec 70, dépassée par le contingent indien mardi à Hangzhou.

À quatre jours de la fin, le contingent indien est bien placé pour obtenir son meilleur résultat s’il parvient à conserver le 4e rang, même s’il a enregistré le plus grand nombre de médailles jamais remporté dans l’histoire des Jeux asiatiques pour la nation avec 81 médailles.

Les 18 médailles d’or remportées par l’Inde sont les plus élevées jamais remportées par la nation aux Jeux asiatiques, et de nombreuses autres devraient suivre au cours des quatre prochains jours.

Derrière l’Inde se trouve l’Ouzbékistan à la cinquième place avec un total de 54 médailles dont 16 d’or.

Le Taipei chinois est plus loin en sixième position, mais l’Ouzbékistan sera le concurrent le plus proche de la quatrième place de l’Inde, même si le contingent indien aura des chances d’ajouter d’autres médailles d’or, notamment dans le hockey masculin, ainsi que dans les équipes féminines et masculines de Kabaddi.

L’icône indienne du squash, Saurav Ghosal, est également qualifiée pour la finale. Il se battra pour la toute première médaille d’or en Asie et il existe de nombreux autres événements dans lesquels le contingent indien peut ajouter des médailles d’or pour garder la lumière du jour entre lui et l’Ouzbékistan.