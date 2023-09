Jeux asiatiques : l’Inde remporte 2 médailles d’or et 4 de bronze pour se hisser à la sixième place du décompte des médailles

Les médailles d’or ont commencé à affluer aux Jeux asiatiques qui se déroulent à Hangzhou, en Chine. Jetons un coup d’œil au total de médailles de l’Inde aux Jeux asiatiques jusqu’à présent.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

L’épreuve masculine de 10 m à la carabine à air comprimé de l’Asiad a vu le trio composé d’Aishwary Tomar, Divyansh Panwar et Rudrankksh Patil réussir à remporter l’or pour l’épreuve par équipe, tandis que Tomar a réussi à obtenir le bronze pour l’étape individuelle.

L’équipe féminine indienne de cricket a également réussi à décrocher une médaille d’or après avoir battu le Sri Lanka en finale. Avec l’aide de l’ouvreur Smriti Mandhana et du frappeur numéro 3 Jemimah Rodrigues, l’équipe indienne a réussi à établir un total décent de 116 points dans son quota de 20 overs. Titas Sadhu était la star de l’unité de bowling où elle a terminé son quota de quatre overs avec des chiffres de 3/6, aidant l’Inde à remporter une victoire par 19 points. Il s’agit également de la première médaille de l’Inde aux Jeux asiatiques pour une épreuve de cricket. L’Inde a réussi à se qualifier pour la finale grâce à une performance dominante contre le Bangladesh, où elle a réussi à remporter une victoire facile sur le pays voisin.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : l’Inde crée l’histoire et remporte la toute première médaille d’or au cricket en battant le Sri Lanka en finale féminine – News18

Les rameurs indiens ont réussi à améliorer leur total de médailles par rapport à l’édition précédente des Jeux asiatiques. Ils ont terminé cette année avec cinq médailles lundi. Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar et Ashish Goliyan ont raté de peu une médaille d’argent dans l’épreuve du quatre hommes et ont terminé l’épreuve avec un temps de 6:10:81. Dans l’équipe masculine de quatre de couple composée de Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan et Sukhmeet Singh ont remporté une médaille de bronze avec un chrono de 6: 08,61.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : l’Inde remporte le bronze par équipe au pistolet à tir rapide de 25 m et le total des médailles passe à 10 – News18

En boxe, Roshibina Devi Naorem a réussi à se qualifier pour les demi-finales féminines des 60 kg, assurant au moins une médaille de bronze. En effet, le Wushu distribue toujours deux médailles de bronze, ce qui signifie que l’Inde est assurée d’une médaille. Il reste à voir jusqu’où Roshibina progressera et si elle sera capable d’obtenir une médaille d’or ou non.

L’Inde a terminé la troisième journée des Jeux asiatiques avec un total de 2 médailles d’or, 3 d’argent et 6 de bronze.