Événement du quadrant de SepaktakrawLes hommes indiens ont produit un bon effort, mais cela n’a pas suffi pour dépasser la Corée du Sud et se sont éliminés de l’épreuve du quadrant de Sepaktakraw aux Jeux asiatiques ici mardi.

Lors de leur dernier affrontement en phase de groupes, l’Inde a perdu 1-2 contre la Corée et n’a donc pas non plus réussi à rester en lice pour une place en demi-finale.

Dans un match incontournable pour les Indiens, ils ont perdu le premier set 16-21 avant de rebondir pour remporter le deuxième set 21-16.

Cependant, les Coréens, déjà éliminés, ont amélioré leur jeu dans le dernier set et l’ont remporté 21-16 pour éliminer les Indiens.

Les Indiens ont terminé troisièmes du groupe B, tandis que le Japon et les Philippines sont entrés en demi-finale dans ce groupe, tandis que l’Indonésie et le Myanmar se sont qualifiés pour les quatre derniers du groupe A.

L’Inde avait perdu son match d’ouverture contre le Japon (0-2) avant de remporter ses matchs suivants contre Singapour (2-0) et les Philippines (2-0).

L’Inde n’a réussi à remporter qu’une médaille de bronze aux Jeux asiatiques jusqu’à présent, et elle a eu lieu lors de l’épreuve régulière lors de l’édition précédente à Jakarta en 2018.

