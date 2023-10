Jeux asiatiques : l’Inde cherche à maintenir sa domination face à la Corée du Sud en demi-finale de hockey masculin

L’équipe indienne de hockey masculin cherchera à poursuivre sa domination en affrontant la Corée du Sud en demi-finale des Jeux asiatiques mercredi alors qu’elle vise la médaille d’or.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

L’Inde, classée troisième au monde, est considérée comme favorite et cherchera à mettre la main sur l’or et également à garantir sa place aux Jeux olympiques de Paris 2024. L’équipe a semblé solide après avoir marqué 58 buts et en a concédé 5 au cours de sa campagne jusqu’à présent.

L’équipe dirigée par Harmanpreet Singh a semblé impressionnante dès le début et a marqué des buts à volonté pour dominer l’Ouzbékistan 16-0, Singapour 16-1, le champion en titre du Japon 4-2, ses grands rivaux le Pakistan 10-2 et le Bangladesh 12-0 dans sa poule. Un matchs.

L’Inde se trouvait dans une position similaire avant les demi-finales des Jeux asiatiques de 2018, mais s’est inclinée 6-7 contre la Malaisie lors d’un barrage après que le match se soit terminé par un match nul 2-2.

Alors que l’Inde a remporté la médaille d’or aux Jeux asiatiques pour la dernière fois en 2014 à Incheon, le dernier titre de la Corée remonte à 2006 à Doha.

Le capitaine indien Harmanpreet est conscient du travail à accomplir.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : les stars du squash se lancent dans les quarts de double mixte – News18

« Nous avons démarré le tournoi en force et avons remporté tous nos matchs de poule, ce qui nous a donné beaucoup de confiance pour aborder les phases finales de la compétition. Nous aborderons la demi-finale avec un état d’esprit positif », a déclaré l’as drag-flicker.

« Mais nous veillons également à ne prendre aucune opposition à la légère et sommes bien préparés à nous adapter à notre opposition chaque fois que cela est nécessaire. »

Harmanpreet lui-même est dans une forme scintillante puisqu’il a marqué jusqu’à présent 12 buts dans le tournoi.

Au départ, les Indiens ont eu du mal avec les corners de pénalité malgré en avoir gagné une poignée, mais au fur et à mesure que le tournoi progressait, Harmanpreet, Varun Kumar et Amit Rohidas se sont ressaisis pour améliorer leur taux de conversion.

Outre les corners de pénalité, les Indiens ont également trouvé le filet de manière constante sur le terrain alors que Mandeep Singh, Lalit Kumar Upadhyay, Gurjant Singh et Abhishek se sont bien combinés dès le départ.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques : Lovlina Borgohain assure l’argent et réserve son quota pour les Jeux olympiques de Paris ; Preeti sacs bronze – News18

Le jeune Abhishek a semblé impressionnant dans tous les matches car il a non seulement marqué des buts, mais s’est bien combiné avec Mandeep pour préparer ce dernier.

Le milieu de terrain dirigé par le capitaine médaillé olympique Manpreet Singh et comprenant Hardik Singh et Nilakanta Sharma semblait compact.

Mais avant d’aborder le volet commercial de cette compétition continentale, la principale préoccupation de l’entraîneur en chef indien, Craig Fulton, sera le manque d’implication de sa formation défensive dans les phases de poules.

À l’exception du match contre le Japon, la défense indienne n’a guère été mise à l’épreuve et il reste à voir comment elle réagira lorsqu’elle sera mise sous pression.

Les gardiens indiens – le vétéran PR Sreejesh et Krishan Bahadur Pathak n’étaient que de simples spectateurs dans les phases de poule et, à quelques exceptions près, ils n’étaient guère impliqués dans les matchs.

Le score de 4-2 contre le Japon peut ressembler à un match serré, mais contrairement au résultat final, les Indiens ont dominé toute la procédure et un léger incident dans les cinq dernières minutes leur a coûté les deux buts.

Mais la Corée ne sera pas une partie de plaisir et les Indiens le savent très bien.

« Dans un long tournoi, il s’agit de prendre les bonnes décisions sur le terrain et en dehors du terrain. Nous connaissons les atouts de la Corée et ses capacités défensives. Ils forment une unité solide et ont extrêmement bien réussi le tournoi jusqu’à présent », a déclaré Harmanpreet.

« Nous devons faire de notre mieux pour nous assurer de ne leur laisser aucune marge pour nous surprendre sur le terrain. »

Les dernières rencontres de l’Inde contre la Corée témoignent de l’étroitesse de la compétition entre les deux nations. Lors du Trophée des Champions d’Asie plus tôt cette année, l’Inde a dû se battre dur pour remporter une victoire serrée 3-2.

L’année dernière, lors de la Coupe d’Asie, l’Inde a fait match nul 4-4 contre la Corée, et lors du Trophée des champions d’Asie en 2021, les deux équipes étaient également à égalité 2-2.

Depuis 2013, les deux équipes se sont affrontées 17 fois, au cours desquelles l’Inde en a remporté 8, tandis que 6 se sont soldées par un match nul. La Corée a remporté trois matchs.

« La Corée a toujours été un adversaire coriace pour nous. Mais les avoir affrontés récemment nous a donné une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre lors du prochain match », a déclaré l’entraîneur-chef Fulton.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)