Jeux asiatiques : l’Inde bat le Pakistan 61-14 pour se réserver une place dans la finale masculine du Kabaddi

L’équipe masculine indienne de kabaddi a battu son grand rival le Pakistan 61-14 vendredi pour prendre sa place désignée en finale des Jeux asiatiques ici après la médaille de bronze surprise de l’édition 2018 à Jakarta.

Les Pakistanais n’étaient guère à la hauteur de leurs homologues indiens, nerveux et techniquement supérieurs, qui ont pris une énorme avance de 30-5 à la fin de la première séance, obtenant deux points bonus en plus des 22 et six points qu’ils ont gagnés grâce aux « outs » et « tous ». outs’ respectivement.

Vainqueur de sept médailles d’or consécutives lors de la compétition continentale, l’équipe masculine indienne a subi une défaite choc en demi-finale contre l’Iran aux Jeux de Jakarta, ce qui en fait la première fois que les grands du sport ne parviennent pas à se qualifier pour la finale depuis le sport. a été inclus dans le programme en 1990.

Si la première mi-temps a été un jeu d’enfant pour les hommes indiens, la deuxième séance a également été fructueuse, les raiders gagnant des points à volonté et effectuant davantage de « tous les outs ».

Pawan Sehrawat a joué un rôle clé dans la domination indienne dès le début et a infligé trois « all outs » dans le match pour la victoire décisive.

L’Inde rencontrera les vainqueurs de la deuxième demi-finale entre l’Iran et la Chine Taipei lors de la ronde du titre.

