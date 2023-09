Jeux asiatiques : les tireurs indiens enregistrent leur meilleur total de tous les temps avec 18 médailles à Hangzou, dont 6 d’or

La jeune brigade de tir indienne a grésillé aux Jeux asiatiques, écrasant ses rivaux pour remporter deux d’or et trois d’argent vendredi et enregistrer sa meilleure récolte de médailles de son histoire dans la pièce maîtresse continentale.

Le grand succès des tireurs au cours des six derniers jours leur a permis d’amasser jusqu’à présent 18 médailles, dont six d’or et sept d’argent, dépassant les 14 qu’ils avaient remportées lors des Jeux asiatiques de Doha 2006, à une époque dominée par des joueurs comme le légendaire Jaspal. Rana.

Palak Gulia et Esha Singh ont réussi un doublé au pistolet à air comprimé individuel de 10 m, tandis que le trio d’Esha, Palak et Divya a remporté au pays une médaille d’argent par équipe dans l’épreuve, devant le triumvirat d’Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale et Akhil Sheoran. a ajouté une autre médaille d’or par équipe au fusil 50 m 3 positions.

Aishwary, 22 ans, au visage de bébé, a ajouté une autre médaille d’argent individuelle dans les positions de carabine 3, luttant contre une élimination précoce avant de terminer deuxième derrière un tireur d’élite chinois, qui a établi un record des Jeux asiatiques.

Deux adolescents tireurs aux yeux rêveurs, Palak Gulia et Esha Singh, ont enflammé le champ de tir en remportant une finition or-argent dans l’épreuve du pistolet à air comprimé de 10 m.

Dans l’un des efforts les plus novateurs jamais vus par les Indiens, le jeune duo s’est défié pour la première place du podium jusqu’à ce que Palak, 17 ans, décroche la médaille d’or et Esha l’argent.

Le Pakistanais Talat Kishmala s’est contenté d’une médaille de bronze après avoir livré un dur combat à Esha.

Il s’agit de la première médaille individuelle senior majeure pour Palak dans une compétition internationale après qu’elle ait fait remarquer son talent précoce l’année dernière. Elle a tiré 242,1 en finale pour un record des Jeux.

Esha, qui avait remporté l’argent individuel au pistolet à 25 m mercredi et faisait partie du trio qui a remporté l’argent par équipe au pistolet à air comprimé à 10 m avec Palak et Divya TS plus tôt vendredi, s’est contentée de l’argent, avec un score de 239,7. C’était la première fois que deux tireurs indiens terminaient doublés sur le podium aux Jeux asiatiques.

SUCCÈS DANS L’ARÈNE DE CARABINE 50 M

Le succès sans précédent des tireurs indiens s’est également poursuivi dans l’arène du fusil à 50 m avec l’équipe masculine à 3 positions, composée du jeune trio Aishwary (591), Swapnil (591) et Sheoran (587), surmontant le défi chinois avec un record du monde. score de 1769 pour décrocher la première place du podium.

La Chine, pays hôte, était clairement à six points de retard avec 1763 points, tandis que la Corée du Sud était loin troisième avec 1748 points.

Le trio masculin a battu le record du monde de huit points.

Aishwary et Swapnil ont superbement tiré pour se qualifier également pour la finale individuelle. Ils se sont classés premier et deuxième à l’issue du tour de qualification, du jamais vu dans un sport dominé par les Chinois au niveau asiatique.

Le troisième Indien de la compétition, Akhil, bien qu’il ait terminé cinquième avec 587 en qualification, a raté la finale à huit équipes car seuls deux tireurs par pays sont autorisés dans la ronde des médailles individuelles.

Swapnil, qui a de solides espoirs de médaille aux Jeux Olympiques de Paris l’année prochaine, tournait à plein régime, battant le record de qualification des Jeux asiatiques et des Jeux asiatiques pour atteindre un superbe 591.

Pour ne pas être laissé pour compte, Aishwary a également tiré un score identique pour être à égalité avec Swapnil, mais est entré en finale et a été classé deuxième en raison du moins de tirs plus proches de la cible (10 intérieurs). Swapnil avait 33 10 intérieurs, tandis qu’Aishwary en avait 27.

Les deux Chinois arrivés en finale, Du Linshu et Tian Jiaming, se sont classés respectivement troisième et quatrième derrière les deux jeunes Indiens.

Swapnil et Aishwary ont tiré une moyenne de 9,850 sur un score maximum de 10 sur chacun des tirs du tour de qualification dans les trois positions – à genoux, couché et debout, un exploit incroyable, compte tenu de la pression implacable des Chinois.

En fait, Swapnil avait un 199/200 en position couchée, tandis qu’Aishwary avait un score identique en position à genoux.

AISHWARY MANQUE L’OR INDIVIDUEL

La finale a cependant été un peu décevante, Swapnil et Aishwary ayant raté la médaille d’or.

Aishwary a décroché une médaille d’argent après que le Chinois Du Linshu ait établi un score record des Jeux asiatiques de 460,6, privant l’Indien de 22 ans de la première place du podium.

Aishwary a obtenu un score final de 459,7, tandis que le tireur de l’équipe locale Tain Jiaming a pris la troisième place derrière l’Indien avec un score de 448,3.

Le plus gros revers, cependant, a été pour le vétéran tireur d’élite indien Swapnil, qui visait une médaille d’or assurée après avoir mené une grande partie de la finale, mais un mauvais tir de 7,6 a vu le joueur de 28 ans faire une lourde chute. de la position n°1 à la cinquième position debout.

Cela l’a pratiquement éliminé de la course aux médailles. Bien qu’il ait tiré 10,5 et 10,1 lors de ses deux derniers tirs, Swapnil n’a pu terminer qu’à la quatrième place.

Aishwary reviendra en Inde en tant que tireur le plus titré après avoir remporté les médailles d’or par équipe à la carabine à air comprimé 10 m et à la carabine 50 m 3 positions, en plus du bronze individuel à la carabine à air comprimé 10 m et de l’argent à la carabine 50 m vendredi.

ESHA MÈNE DEPUIS LE FRONT

L’adolescente Esha a mené depuis le front alors qu’elle guidait l’équipe féminine indienne de pistolet à air comprimé à 10 m vers une médaille d’argent.

Le trio composé d’Esha (579), Palak (577) et Divya TS (575), 18 ans, a totalisé 1 731 points pour leur médaille d’argent, tandis que la Chine a remporté l’or avec un total de 1 736, ce qui constitue un record aux Jeux asiatiques.

Le Taipei chinois a terminé avec une médaille de bronze, totalisant 1 723.

Les scores du tour de qualification déterminent les médaillés par équipe, tandis que les huit meilleurs tireurs accèdent à la finale pour remporter la gloire individuelle.

Esha avait également remporté une médaille d’argent dans l’épreuve individuelle féminine de pistolet à 25 m mercredi, tandis que le trio composé de Manu Bhaker, Esha et Rhythm Sangwan avait tiré en tandem pour remporter la médaille d’or dans l’épreuve féminine de pistolet de 25 m par équipe le même jour.

