Jeux asiatiques : les rameurs indiens remportent des médailles de bronze en quatre de couple et en quadruple de couple masculins

Les rameurs indiens ont remporté deux autres médailles de bronze aux Jeux asiatiques en cours en Chine. Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar et Ashish Goliyan ont décroché lundi une médaille de bronze dans l’épreuve du quatre hommes aux Jeux asiatiques de Hanzzhou.

Et puis, dans l’épreuve masculine de quadruple de couple par équipe, Satnam Singh, Parminder Singh, Jakar Khan et Sukhmeet Singh ont terminé troisièmes sur le podium avec un chrono de 6 :08,61 secondes, derrière l’Ouzbékistan (6 :04,64) et les médaillés d’or de la Chine (6 : 04,64). 02h65).

Le quatuor indien s’est amélioré, passant de la quatrième place à la troisième place dans les derniers 500 mètres de la course de 2 000 mètres.

Avec cela, les rameurs indiens ont deux médailles d’argent et cinq de bronze.

Quatrième dans les derniers 500 mètres du 2000 m du quatre masculin, l’équipe indienne a fait preuve d’une superbe coordination pour terminer troisième avec un temps de 6:10.81, et a été devancé par la Chine (6:10.04) d’une fraction de seconde.

L’Ouzbékistan a pris la première place du podium avec un chrono de 6:04.96.

Le rameur indien Balraj Panwar a cependant raté son premier podium aux Jeux asiatiques, terminant quatrième en skiff masculin.

Le joueur de 24 ans originaire de Karnal, qui figurait parmi les trois premiers à la barre des 1 500 mètres, a faibli dans les 500 derniers mètres pour glisser à la quatrième place avec un chrono de 7:08,79.

Il a terminé à moins de neuf secondes du Hongkongais Hin Chun Chiu qui a remporté la médaille de bronze (7:00,55).

Le Chinois Liang Zang a remporté la médaille d’or avec un temps de 6:57,06, tandis que le Japonais Ryuta Arakawa (6:59,79) et Hin Chun Chiu de Hong Kong ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

L’Inde a décroché deux médailles d’argent et une de bronze dimanche.

