Jeux asiatiques : les nageurs indiens font match nul à Hangzhou, Sajan Prakash-Advait Page ne parvient pas à décrocher le podium

Les Indiens Sajan Prakash et Advait Page ont terminé cinquième et septième de leurs finales respectives pour tirer le rideau sur la campagne de natation du pays aux Jeux asiatiques vendredi.

Participant à l’épreuve masculine du 200 m papillon, Sajan a réussi un temps de 1: 57,44 s pour remporter la cinquième position.

La médaille d’or dans cette épreuve a été remportée par le Japonais Tomoru Honda avec un chrono record des Jeux de 1:53.15s, tandis que l’argent et le bronze ont été remportés par Kuan-Hung Wang du Chinese Taipei (1:54.53s) et le Chinois Juner Chen (1:54.53s). 56.04s).

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Dans la finale du 200 m dos masculin, Advait a terminé septième avec un chrono de 2: 02,67. Page a terminé à 7,30 secondes du Chinois Jiayu Xu (1:55,37s), qui a remporté la médaille d’or.

L’argent et le bronze dans cette épreuve ont été remportés par le Coréen Juho Lee (1:56,54s) et le Japonais Hidekazu Takehara (1:57,63s).

Les autres nageurs indiens en lice vendredi — Nina Venkatesh (50 m papillon femmes), Vriti Agarwal (800 m femmes), Srihari Nataraj (200 m dos hommes), Kushagra Rawat et Aryan Nehra (400 m nage libre hommes), Aneesh Gowda et Sajan Prakash ( 200 m papillon hommes) et les équipes de relais 4×100 m femmes n’ont pas réussi à se qualifier pour la finale.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)