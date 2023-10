Jeux asiatiques : les grimpeurs indiens hors course aux médailles, 3 perdus en quarts de finale

Le défi indien s’est terminé par une escalade de vitesse alors qu’Anisha Verma, Shivpreet Pannu et Aman Verma ont perdu mardi dans leurs quarts de finale respectifs aux Jeux asiatiques.

Dans les huitièmes de finale de vitesse masculine, Aman Verma a perdu contre l’Indonésien Veddriq Leonardo par une courte marge de 17 secondes au centre d’escalade sportif de Shaoxing Keqiao Yangshan.

Plus tôt dans le tour de qualification, Aman a terminé 16e après avoir produit un meilleur effort de 6,205 secondes pour se qualifier pour les quarts de finale, tandis que Dhiraj Dinkar Birajdar n’a pas réussi à se qualifier puisqu’il a terminé au 20e rang après avoir réalisé un temps de 7,313 secondes.

Dans l’épreuve de vitesse féminine, l’Indienne Anisha Verma a perdu contre la Chinoise Di Niu avec une énorme marge de six minutes, tandis que Shivpreet Pannu a perdu contre l’Indonésienne Rajiah Sallsabillah. Les deux joueurs ont été éliminés du tournoi.

Plus tôt dans le tour de qualification de vitesse féminin, Anisha et Shivpreet ont terminé 13e et 14e et se sont qualifiées pour les quarts de finale avec leur meilleure tentative en 9,495 et 9,956, respectivement.

L’équipe féminine participera au match de qualification du relais de vitesse mercredi.

L’escalade sportive a été intronisée aux Jeux asiatiques à Jakarta en 2018, et l’Inde n’a jusqu’à présent pas remporté de médaille dans ce sport lors de cet événement.

En escalade de vitesse, les athlètes qui enregistrent le temps le plus rapide en escaladant un mur vertical tout en concourant contre la montre ou contre leur adversaire, gagnent.

