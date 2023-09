Jeux asiatiques : les équipes de volley-ball et de tennis de table brillent alors que Balraj Panwar se qualifie pour la finale

Alors que le conflit diplomatique hors terrain entre les gouvernements indien et chinois concernant le refus d’accréditation de trois joueurs de wushu de l’Arunachal Pradesh retient toute l’attention, les sportifs indiens ont également monopolisé l’attention sur le terrain, le pays enregistrant d’importantes victoires en volleyball masculin et compétitions de tennis de table masculines et féminines.

L’équipe masculine de volleyball est restée sur la bonne voie pour une médaille pour la première fois en près de quatre décennies lorsqu’elle a battu la Chine Taipei dans un match croisé pour les 12 premières places et a atteint les quarts de finale grâce à une victoire convaincante en matchs consécutifs contre la Chine Taipei. la médaillée de bronze lors de la précédente édition en Indonésie en 2018.

L’Inde a battu le Taipei chinois 3-0 (25-22, 25-22, 25-21) en une heure et 20 minutes au China Textile City Sports Center Gymnasium, organisant ainsi un affrontement en quart de finale avec les anciens champions du Japon. L’équipe indienne, qui avait battu la Corée du Sud, médaillée d’argent aux Jeux de 2018, lors de son match de groupe préliminaire, abordera l’affrontement avec le Japon dans une ambiance optimiste après avoir pris le dessus sur deux équipes de haut niveau déjà présentes dans la compétition.

Dans les compétitions par équipe de tennis de table, les hommes indiens ont remporté leurs deux matches vendredi, infligeant au modeste Yémen une défaite 3-0 lors de l’affrontement qui s’est avéré une préparation parfaite pour l’affrontement clé contre Singapour, que l’Inde a remporté 3-1, le la perte subie par le médaillé d’or en simple masculin des Jeux du Commonwealth, Acnahta Sharath Kamal, est le seul sujet de préoccupation.

L’équipe féminine indienne de tennis de table a également connu quelques moments d’anxiété alors que Manika Batra et Ayhika Mukherjee ont perdu chacune un match contre Singapour. Cependant, les Indiens ont réussi à prendre le dessus sur Singapour 3-2 avec Manika, Ayhika et Sreeja Akula remportant chacun un match.

L’équipe féminine indienne a débuté sur une note décevante lorsque Ayhika Mukherjee s’est inclinée en quatre matchs contre Jian Zeng après avoir remporté le premier match, 11-7, 2-11, 7-11, 10-12.

Manika Batra a égalisé l’Inde en battant Jingyi Zhou 11-9, 9-11, 11-7, 11-3 et Sreeja Akula a porté le score à 2-1 pour l’Inde avec un 12-14, 11-9, 8-11 durement disputé. , 11-9, 11-7

Mais juste au moment où l’Inde pensait conclure le match avec Manika Batra à la table, les choses ont mal tourné pour elle puisque Manika a perdu contre Jian Zeng 3-11, 11-3, 10-12, 12-10, 10-12 dans un nerf. -rencontre tintante.

Cependant, les femmes indiennes n’ont pas pu être refusées vendredi alors qu’Ayhika s’est ensuite mobilisée et a battu Jingyi Zhou 11-7, 11-8, 9-11, 11-5 pour remporter le match pour l’Inde.

Il y a eu également de brillantes performances individuelles puisque le rameur indien de couple en simple masculin Balraj Panwar s’est qualifié pour la finale après avoir terminé troisième en demi-finale avec un chrono de 7:22:22.

Les rameurs ont effectué tranquillement leur travail à Hangzhou et neuf d’entre eux, dont deux femmes, ont atteint leur finale respective.

En voile, les olympiens Vishnu Saravanan et Nethra Kumanan restent sur la bonne voie pour une bonne performance dans leurs catégories respectives. Sarvanan a terminé premier dans la Course 3 mais n’a pu se contenter que de la septième place lors de la suivante.

Skiff masculin ION – 49er, les olympiens indiens KC Ganapathy et Varun Thakkar ont terminé troisièmes dans les courses 4, 5 et 6 vendredi, conservant leurs chances de terminer parmi les médailles.

Les marins et pongistes seront de retour à l’action samedi matin avant la cérémonie d’ouverture qui se déroulera en soirée.

