Jeux asiatiques : les archers Jyothi Surekha et Ojas Deotale décrochent l’or par équipe mixte en poulies

Les archers indiens Jyothi Surekha Vennam et Ojas Deotale ont remporté la médaille d’or de l’épreuve par équipes mixtes des Jeux asiatiques après avoir battu les Sud-Coréens So Chae-won et Joo Jaehoon en finale à Hangzhou (Chine), mercredi.

Jyothi-Ojas a gagné dans une finale passionnante qui s’est terminée en leur faveur avec un score de 159-158.

Grâce à cela, le total des médailles de l’Inde est passé à 71 – le meilleur jamais enregistré dans l’histoire des Jeux asiatiques. L’Inde a jusqu’à présent remporté 16 médailles d’or, 26 d’argent et 29 de bronze.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Plus tôt dans la matinée, Jyothi et Ojas sont entrés dans la bataille pour la médaille d’or avec une victoire de 159-154 contre le Kazakhstan. Le duo indien n’avait qu’un seul « 9 » et les autres étaient tous des « 10 » en demi-finale contre la paire kazakhe composée d’Adel Zhexenbinova et Andrey Tyutyun.

Les Indiens ont gardé leur sang-froid pour battre la Malaisie 158-155 en quarts de finale auparavant.

La paire indienne a connu un bon départ pour prendre une avance de 40-39, mais dans la deuxième volée, ils ont tous deux perdu deux points alors que la paire malaisienne composée de Mohd Juwaidi Bin Mazuki et Fatin Nurfatehah Mat Salleh a rebondi pour égaliser.

La championne du monde senior en titre Deotale, qui tirait le premier coup pour l’Inde, a raté l’anneau des 10 de quelques millimètres au deuxième bout pour mettre la pression sur sa coéquipière senior Jyothi.

Jyothi, multiple médaillé d’or de la Coupe du Monde, a également échoué et a concédé la deuxième volée à ses rivaux par un point (38-39).

Mais le duo a fait preuve de courage pour réussir tous les 10 en tirant le premier dans la troisième volée alors qu’un fort Mohd Juwaidi a perdu son premier point de la journée qui a aidé l’Inde à reprendre l’avantage (118-117).

Dans le quatrième end décisif, le Malaisien a tiré en premier et a mis la pression avec des 10 consécutifs, mais le duo indien a gardé son sang-froid et a répondu avec style avec autant de 10.

C’est la flèche de Jyothi qui a été cadrée, s’avérant décisive puisque lors du tir suivant, Fatin Nurfatehah, 32 ans, a frappé l’anneau rouge pour un 8 pour concéder le match aux Indiens.

Les archers indiens ont confirmé mardi trois médailles, égalant ainsi leur meilleur exploit d’Incheon 2014 lors de la compétition continentale.