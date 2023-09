Jeux asiatiques : l’équitation Ashish Limaye brille, déception pour l’unité de volleyball féminin

L’Indien Ashish Limaye a remporté samedi la discipline de dressage lors de la compétition équestre des Jeux asiatiques.

Sur Willy Be Dun, Limaye n’a récolté que 26,90 points de pénalité pour prendre la première place. Son compatriote Apurva Dabhade a terminé huitième avec 29,60, tandis que Vikas Kumar a terminé à la 16e place avec 32,40 points de pénalité.

Dans l’épreuve par équipe, l’Inde a terminé à la troisième place avec 88,90 points de pénalité.

Le concours complet est une compétition de trois jours où un cheval et un cavalier se combinent et s’affrontent dans trois disciplines : dressage, cross-country et saut d’obstacles.

Le cross-country est prévu dimanche tandis que le saut d’obstacles aura lieu le lendemain.

L’équipe féminine indienne de volleyball a débuté sa campagne aux Jeux asiatiques sur une note décevante, s’inclinant 1-3 contre la Corée du Nord lors de son match d’ouverture samedi.

L’Inde a remporté le premier set mais n’a pas réussi à poursuivre sur sa lancée et a perdu contre la Corée du Nord 25-23, 22-25, 17-25 et 16-25 dans un match de la poule A qui a duré une heure et 53 minutes au centre sportif de Deqing à Gymnase.

La Corée du Nord Hyonju Kim s’est imposée comme la vedette, marquant un maximum de 30 points, tandis que l’Indienne Soorya a marqué un maximum de 18 points dans le match.

L’Inde affrontera le numéro 1 mondial. 6 Chine lors de son prochain match de poule dimanche.

L’équipe masculine indienne a terminé sa campagne à la sixième place.

L’Indienne Pincky Balhara, médaillée d’argent à la compétition de Jakarta en 2018, a été éliminée samedi en quarts de finale féminins des 52 kg de la compétition kurash aux Jeux asiatiques.

Pincky a perdu contre l’Ouzbékistan Sitora Elmurodova après que l’appréciation finale de l’arbitre ait été favorable à cette dernière.

Plus tôt, Pincky, 24 ans, avait battu la Sud-Coréenne Joo Ye Lee 5-3 lors de son combat pré-quarts de finale au Linpu Gymnasium pour atteindre les huitièmes de finale.

En huitièmes de finale, Pincky a battu Ayshirin Haydarova 5-0.

Les autres Indiens en lice ont également été éliminés des Jeux asiatiques.

Suchika Tariyal, qui concourait également dans la catégorie féminine des 52 kg, a été éliminée dès les seizièmes de finale.

Suchika a perdu contre la Philippine Charmea Quelino 3-8.

Keshav, qui a concouru dans la catégorie des 66 kg hommes, a également été éliminé de la compétition.

L’Indien a été blanchi 0-10 par le Sud-Coréen Jaedeog Kwon.

L’Inde espère désormais que Vishal Ruhil (81 kg), Yash Kumar Chauhan (90 kg) et Jyoti Tokas (87 kg) apporteront une meilleure fortune dimanche.

