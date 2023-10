Jeux asiatiques : l’équipe indienne masculine Kabaddi remporte l’or contre l’Iran dans une finale controversée

Du sang, de la sueur et des larmes. Tout cela a été perdu lorsque deux titans du Kabaddi se sont affrontés lors de la finale de l’épreuve masculine du Kabaddi à Hangzhou. Et finalement, c’est l’Inde qui a triomphé, alors que les Hommes en Bleu ont pris le dessus sur les Iraniens dans un match qui s’est terminé 33-29 et embourbé dans la controverse.

Les deux équipes étaient au coude à coude tout au long de la première mi-temps, échangeant raid après raid, gardant les scores assez serrés. L’Inde a clôturé la première mi-temps avec l’avantage sur l’Iran, avec un score de 17-13.

Mais dès le début de la seconde période, les Indiens ont commencé à bâtir une solide avance pour empêcher les Iraniens d’atteindre leurs distances. Mais l’Iran n’était pas d’humeur à abandonner alors que l’équipe se remettait d’un déficit de cinq points pour égaliser à 25-25 à un peu moins de 10 minutes de la fin.

S’ensuivit encore un nouvel échange de raids, l’un après l’autre, alors que les deux camps s’efforçaient péniblement de tout ce qu’ils pouvaient obtenir à mesure que le temps passait.

A moins de 2 minutes de la fin, les scores étaient à égalité à 28-28, et c’est à ce moment-là que le match a pris une tournure que personne n’avait vu venir.

Lors d’un raid à faire ou à mourir pour l’Inde à la dernière minute du match, Pawan a été éliminé. Il était donc prévu que seul l’Iran obtienne un point en défense, prenant ainsi l’avantage sur l’Inde. Mais Pawan a contesté ce point en déclarant qu’il était sorti des limites sans aucune touche, ce qui signifiait que l’Inde pourrait également devoir marquer quelques points puisque les défenseurs iraniens sont également sortis avec lui.

Initialement, l’Iran a reçu un point pour ses efforts visant à arrêter Pawan. Cependant, le contingent indien, comprenant des joueurs et des officiels, a commencé à se disputer avec l’arbitre sur le terrain et les responsables de la télévision. Après avoir poursuivi leurs délibérations, les arbitres se sont réunis à la table pour réviser la décision.

Le point de discorde qui a déclenché tout l’événement était le changement de règle.

Dans cette situation, selon l’ancienne règle, l’Inde devrait obtenir quatre (ou cinq ici) points. Mais la nouvelle règle donnera un point à chacune des deux équipes si un défenseur iranien sort de la ligne (auto-out).

Après un long délai, la décision a finalement été à nouveau modifiée en faveur de l’Inde. Et là-dessus, l’équipe iranienne s’est assise au milieu du terrain en signe de protestation.

Mais après des conversations continues entre les entraîneurs, les joueurs et le personnel des deux équipes avec les arbitres, un consensus a été atteint. Le jeu s’est poursuivi avec l’Inde recevant trois points tandis que l’Iran en a reçu un, un résultat dérivé d’un mélange de l’ancienne et de la nouvelle règle.

Mais hélas, les Iraniens n’ont pas pu se remettre du déficit et le match s’est donc terminé avec l’Inde sortant vainqueur, prenant enfin sa revanche sur la même équipe qui les avait privés de gloire aux Jeux asiatiques de 2018.

Plus tôt, l’équipe féminine kabaddi avait aidé l’Inde à atteindre le chiffre magique de 100 médailles, après avoir battu la Chine Taipei 26-25 lors d’une finale passionnante pour décrocher l’or.

Cette médaille porte le total de l’Inde à 103 médailles, bien au-delà de son objectif initial de 100 médailles, et l’Inde restera quatrième au classement général des médailles.

