Jeux asiatiques : l’équipe indienne de hockey féminin bat la Malaisie 6-0

L’Inde, dominante, a battu la Malaisie 6-0 pour enregistrer sa deuxième victoire consécutive dans la compétition de hockey féminin aux Jeux asiatiques vendredi.

Les Indiens ont continué là où ils étaient partis contre Singapour lors de leur premier match de campagne et ont inscrit quatre buts au premier quart du match de la poule A.

Monika (7e minute) a ouvert le score pour l’Inde avant que la vice-capitaine Deep Grace Ekka (8e), Navneet Kaur (11e), Vaishnavi Vitthal Phalke (15e), Sangita Kumari (24e) et Lalremsiami (50e) ne trouvent également le fond du filet. filet.

Débordants de confiance après la victoire 13-0 contre Singapour, les Indiens, septièmes, ont maintenu leur élan et ont complètement dominé le jeu dès le départ.

Comme prévu, l’Inde a pris l’avantage à la septième minute grâce à une frappe sur le terrain de Monika avant que Deep Grace ne double le score une minute plus tard, convertissant son premier corner de pénalité.

À la 20e minute, le tomahawk de Lalremsiami du haut du cercle, après avoir récupéré un ballon libre du milieu de terrain, est passé de peu à côté.

Mais une minute plus tard, le brillant travail du bâton de Navneet Kaur a porté le score à 3-0 en faveur de l’Inde. Elle a mis le ballon à l’intérieur du cercle et s’est convertie après que Deep Grace n’ait pas réussi à marquer avec un tomahawk inversé.

L’Inde a obtenu un autre corner de penalty à la 15e minute et Vaishnavi a trouvé le chemin des filets pour donner à son équipe une avance de 4-0.

L’Inde a prolongé son avance à la 24e minute grâce à Sangita. Neha a mis le ballon dans le D et l’a passé à Sangita, qui a trouvé le fond des filets avec un coup inversé.

L’Inde a obtenu un corner de penalty à la 27e minute, mais l’essai de Deepika a été refusé par un brillant arrêt du gardien malaisien AB Mashitah.

Quelques secondes avant la mi-temps, Lalremsiami a obtenu un autre corner de penalty pour l’Inde, mais cela a été en vain puisque l’équipe dirigée par Savita Punia menait 5-0 à la pause.

La Malaisie a commencé sur une bien meilleure note après le changement de côté et a semblé plus compacte en défense, tout en essayant de réaliser des courses offensives entre les deux.

Mais l’Inde s’est ressaisie et a commencé à organiser des raids sur le but malaisien. À la 38e minute, le but inversé de Deepika depuis le haut du cercle a été refusé après que l’arbitre vidéo a découvert qu’elle se trouvait légèrement à l’extérieur du cercle lorsqu’elle a reçu le coup.

L’Inde a obtenu quelques corners de pénalité mais les a tous gaspillés.

À la 50e minute, Lalremsiami a marqué le sixième but de l’Inde sur un jeu sur le terrain.

Dans les minutes restantes du match, l’Inde a obtenu deux autres corners, mais n’a pas réussi à trouver le fond des filets.

L’Inde affrontera ensuite la Corée lors de son prochain match de poule dimanche.