Jeux asiatiques : le manque de discrétion coûte la deuxième place à l’équipe indienne d’aviron de quatre hommes, médaillée de bronze

Le quatuor masculin indien a remarquablement bien fait son retour et décroché le bronze aux Jeux asiatiques lundi, mais avec un peu de chance et de discrétion, il aurait pu se terminer par une médaille d’argent en devançant les poids lourds chinois.

C’était si proche et pourtant si loin pour les rameurs indiens qui ont failli mettre fin à la domination chinoise sur la rivière Beizhi, mais la chance n’a pas été de leur côté dans les 20 derniers mètres, manquant l’argent de quelques millisecondes.

Le quatuor indien composé de Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar et Ashish Goliyan était au coude à coude avec leurs homologues chinois dans les derniers 500 mètres de la course.

Mais une de leurs rames s’est coincée dans la bouée lorsque les Chinois les ont frappés au poste.

«C’était une course serrée. Nous avions essayé de battre les Chinois dès le départ et tout s’est déroulé comme prévu, mais une erreur dans les 20 derniers mètres de la course nous a vraiment coûté une médaille d’argent d’une fraction de seconde », a déclaré Punit au Fuyang Water. Centre sportif.

« Il y avait un vent de travers aujourd’hui, ce qui nous a fait dévier de notre route et un de nos rames s’est coincé dans la bouée, ce qui a permis à notre médaille d’argent de se transformer en bronze. »

Dimanche, au même endroit, le rameur chevronné de 29 ans était membre de l’équipe de huit avec barreur, médaillée d’argent, qui, une fois de plus, a été devancé par la Chine.

« Cela me fera probablement mal pendant longtemps. Mais j’en ai tiré une grande leçon », a déclaré Punit.

L’homme de l’armée, qui a remporté des médailles d’argent et de bronze lors des deux éditions précédentes des Championnats d’Asie, a estimé que cela inspirerait la prochaine génération.

« Espérons que les générations qui nous suivront se rendront compte que nous avons le potentiel de vaincre la Chine dans les compétitions futures », a-t-il déclaré.

L’avantage du terrain est un facteur, mais Ashish Goliyan, coéquipier de Punit, estime qu’une bonne préparation est nécessaire pour battre les Chinois.

« Cela dépend de la pratique. Si vous vous êtes bien entraîné et préparé aux conditions, vous pouvez réussir n’importe où et remporter des médailles.

« L’avantage du terrain a certainement un rôle à jouer, mais si vous vous entraînez bien, vous obtiendrez les résultats que vous espérez », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas beaucoup de bruit extérieur dans l’eau. Nous nous donnons des instructions et nous nous motivons mutuellement, nous n’entendons donc pas vraiment ce qui se passe à l’extérieur.

« Ce n’était pas notre jour et nous avons commis une erreur qui nous a coûté une médaille d’argent », a-t-il ajouté.

L’Inde a terminé sa campagne en aviron avec cinq médailles – deux d’argent et trois de bronze.

