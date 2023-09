Jeux asiatiques : le contingent indien d’esports conclut sa première campagne historique sans médaille

Le contingent indien d’Esports, composé de 15 membres, a terminé son voyage sans incident aux Jeux asiatiques en cours alors que l’équipe nationale DOTA 2 a quitté la compétition ici vendredi.

L’équipe DOTA 2 dirigée par le skipper Darshan Bata (A35) et comprenant Krish Gupta (Krish-), Abhishek Yadav (Abhi-), KetanGoyal (Evil-Ash) et Shubham Goli (Madness) a subi une défaite 0-1 contre le Kirghizistan. lors de leur premier match de groupe avant de s’incliner 0-1 contre les Philippines lors du deuxième match de la phase de groupes pour se retirer de la compétition.

«Nous sommes fiers des efforts résolus et des performances de nos athlètes Esports aux Jeux asiatiques 2022. Chaque athlète du contingent est une source d’inspiration pour la communauté Esports naissante de l’Inde qui souhaite représenter son pays dans l’Esports. Ce tournoi a fourni une expérience et une motivation inestimables à nos athlètes Esports pour qu’ils puissent développer et améliorer leur gameplay pour l’avenir », a déclaré Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne d’Esports et vice-président de la Fédération asiatique d’Esports (AESF).

Lors de ce qui était les débuts d’Esports en tant que sport officiel de médaille lors du prestigieux tournoi, l’Inde avait participé à quatre des sept titres au total, à savoir : DOTA 2, League of Legends, EA Sports FC Online et Street Fighter V : Champion Edition.

La prolifique équipe indienne de League of Legends, dirigée par Akshaj Shenoy (Kai) et comprenant Samarth Arvind Trivedi (CrankO), Mihir Ranjan (Lotus), Sanindhya Malik (Deadcorp), Aakash Shandilya (Infi), Aditya Selvaraj (Krow) a terminé cinquième à 19es Jeux asiatiques après avoir subi une défaite 0-2 contre le Vietnam en quarts de finale.

L’athlète vedette d’EA Sports FC Online du pays, Charanjot Singh, a obtenu la 9e place sur un groupe total de 36 meilleurs athlètes du continent dans cette compétition. Le joueur de 20 ans a débuté sa campagne par une défaite 0-2 contre le Chinois Liu Jiacheng en huitièmes de finale, mais a fortement rebondi avec trois victoires consécutives contre Aristorenas Jorrel des Philippines, Alrowaihi RKM de Bahreïn et Yessentayev Olzhas du Kazakhstan lors du tour des perdants. 1, 2 et 3 respectivement.

Cependant, sa campagne a pris fin après avoir subi une autre défaite 0-2 contre le Chinois Liu Jiacheng lors du quatrième tour du Losers Bracket. Son compatriote Karman Singh a quitté la compétition après avoir perdu 1-2 contre Aldhafiri Meshari du Koweït dans le Losers Bracket. 2ème round.

« Malgré la concurrence féroce, notre équipe League of Legends a obtenu une remarquable cinquième place, tandis que Charanjot Singh a obtenu une louable neuvième place parmi les meilleurs athlètes EA Sports FC Online du continent. Nous attendons maintenant avec impatience les Jeux asiatiques de 2026, où l’Esports sera à nouveau un sport officiel de médailles, et notre contingent indien au complet donnera tout ce qu’il peut pour atteindre la gloire », a ajouté Lokesh Suji.

Dans Street Fighter V: Champion Edition, le talentueux Ayan Biswas a décroché une place dans le Top 16 pour l’Inde. Il a commencé sa campagne sur une note gagnante contre Nguyen Khanh Hung Chau du Vietnam en huitièmes de finale, subissant une défaite contre Alrayfal Abdulrahman Salem A d’Arabie Saoudite lors du premier tour du Winners Bracket. Il a ensuite battu à nouveau le Vietnamien Nguyen par 2-0 en Losers Bracket Round 2, mais a échoué contre Yeh Man Ho de Hong Kong lors du Losers Bracket Round 3.

Le coéquipier d’Ayan, Mayank Prajapati, a débuté son tournoi contre Rajikhan Talal Fuad T d’Arabie Saoudite et s’est battu vaillamment lors d’une défaite âprement disputée 1-2. Il a ensuite subi une autre défaite contre Al-Mannai Abdulla du Qatar par 0-2 lors du premier tour du Losers Bracket et a quitté le tournoi.

Après avoir été présenté comme événement de démonstration en 2018, l’Esports a fait ses débuts à part entière en tant que sport médaillé officiel aux Jeux asiatiques de 2022, où un total de 476 athlètes de 30 pays différents se sont affrontés pour des médailles d’or dans sept titres différents.

