Jeux asiatiques : le capitaine Harmanpreet Singh marque quatre points alors que l’équipe de hockey masculin bat le Pakistan 10-2

L’affrontement de l’Inde contre son grand rival, le Pakistan, s’est avéré divertissant pour les fans de hockey indiens. Le skipper Harmanpreet Singh a marqué quatre buts alors que l’Inde a remporté son match contre le Pakistan avec un score de 10-2.

Le skipper Harmanpreet Singh a réussi à marquer 2 coins de pénalité ainsi que 2 coups de pénalité alors qu’il a aidé l’Inde à faire une démonstration dominante tout au long du match.

L’Inde semblait avoir traversé les deux premiers quarts en terminant la mi-temps sans encaisser un seul but tandis que l’Inde avait quatre buts au premier quart et deux buts au deuxième.

Au troisième quart-temps, le Pakistan a réussi à prendre un peu d’élan en marquant deux corners de pénalité, Abdul Waheed Ashraf Rana et Mohammed Sufyan Khan marquant chacun un corner de pénalité.

Mais le Pakistan ne semblait avoir aucune chance car l’équipe indienne a maintenu une défense solide contre ses rivaux et a réussi à contrôler les buts puisqu’elle n’a laissé aucun but dans le dernier quart-temps.

En ce qui concerne les buts sur le terrain, Mandeep Singh, Sumit, Varun Kumar et Shamsher Singh ont réussi à marquer en jeu ouvert alors que l’équipe indienne a affiché une domination totale sur le terrain contre ses rivaux pakistanais.

L’équipe indienne cherchera à garder son calme car il y aura une pression sur l’équipe pour viser le gros prix et viser l’or.

L’équipe indienne affrontera désormais le Bangladesh dans le cadre de son match de la poule préliminaire A qui aura lieu le 2 octobre 2023.

Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées pour la médaille de bronze lors de la précédente édition des Jeux asiatiques de 2018, qui s’étaient déroulés à Jakarta, en Indonésie. Ici aussi, l’Inde a réussi à remporter la victoire. Mais lors de leur défaite contre la Malaisie, où les deux équipes avaient fait match nul 2-2 et étaient aux tirs au but, Manpreet et Dilpreet avaient raté leurs tirs au but tandis que le SV Sunil a réussi à rater deux fois.

Pendant ce temps, l’équipe pakistanaise affrontera le Japon également dans le cadre de son match de la poule préliminaire A qui aura également lieu le 2 octobre 2023.