Jeux asiatiques : l’AFI cherche à ajouter 15 athlètes supplémentaires à son unité déjà annoncée

La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) espère ajouter 15 athlètes d’athlétisme supplémentaires aux 65 déjà nommés pour les Jeux asiatiques de Hangzhou s’ils remplissent les critères de qualification lors des deux jours du Grand Prix indien qui débute dimanche.

Environ la moitié des athlètes nommés dans l’équipe destinée aux Jeux asiatiques ont fait leur inscription à l’événement, même si certains athlètes de haut niveau et ceux qui s’entraînent à l’étranger ne seront pas vus en action.

« Le contingent indien sera cette fois plus grand et plus fort. Nous avons présélectionné 65 athlètes et il y a des chances d’ajouter 15 athlètes supplémentaires selon qu’ils satisfont aux critères de qualification fixés par l’AFI au cours des deux jours de l’IGP », a déclaré Sumariwalla ici.

Ceux qui ont atteint les Jeux asiatiques et ont également inscrit leur nom ici incluent le lanceur de javelot Kishore Kumar Jena, le lanceur de poids Sahib Singh, Jinson Johnson (1 500 m), Mohammed Afsal (800 m), Yashas Palaksha (400 m haies), Jesse Sandesh (haut saut), les quarts de mile Arokia Rajiv, Rajesh Ramesh, Nihal Joel William, Rahul Baby, Mijo Chacko Kurian et Amoj Jacob, chez les hommes.

Les femmes comprennent Ancy Sojan (saut en longueur), Manpreet Kaur et Kiran Baliyan (lancer du poids), R Vithya Ramraj et Sinchal Kaveramma (400 m haies), Chanda (800 m), Harmilans Bains (1 500 m), Tanya Chaudhary et Rachna Kumari (lancer du marteau). ), Rubina Yadav (saut en hauteur), Sheena NV (triple saut), Seema Punia (lancer du disque) et les quarts de mile Himanshi Malik, Florence Barla, Jisna Mathew, Aishwarya Mishra, Subha Venkatesan et Sonia Baishya.

Il est intéressant de noter que la détentrice du record national du 100 m haies, Jyothi Yarraji, a également inscrit son nom pour la course du 400 m.

L’AFI pourrait étudier la possibilité de sélectionner les équipes de relais 4×100 m masculin et féminin pour les Jeux asiatiques.

Les courses de 100 m hommes et femmes auront lieu dimanche tandis que les courses de relais 4×100 m se dérouleront lundi comme les deux dernières épreuves de la compétition.

Le temps de qualification aux Jeux asiatiques pour le relais 4×100 m masculin fixé par l’AFI est de 39 secondes, tandis que le temps de qualification pour le relais 4×100 m féminin est de 44,50 secondes.

Sumariwalla a déclaré que le contingent indien d’athlétisme remportera plus de médailles à Hangzhou qu’aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018 en Indonésie (8 d’or, 9 d’argent, 3 de bronze).

Les compétitions d’athlétisme débutent le 29 septembre tandis que les Jeux de Hangzhou débutent le 23 septembre.

« Les athlètes indiens ont fait un bon rendu d’eux-mêmes lors des Championnats du monde d’athlétisme de Budapest qui viennent de se terminer du 19 au 27 août, en Hongrie », a déclaré Sumariwalla, qui a été récemment élu l’un des vice-présidents de World Athletics.

Aux Mondiaux, trois lanceurs de javelot indiens, dont l’éventuel vainqueur de l’or Neeraj Chopra, ont participé au tour final. Jena, pour ses débuts, a terminé cinquième, tandis que DP Manu a terminé sixième.

L’équipe masculine du relais 4×400 m a battu le record d’Asie.

« Parul Chaudhary (3 000 m steeple) et Ajay Kumar Saroj (1 500 m) ont également réalisé des performances exceptionnelles aux Mondiaux », a déclaré le président de l’AFI.

Parul a amélioré le record national féminin du 3000 m steeple à 9 : 15,31 secondes pour se qualifier également pour les Jeux olympiques de 2024.

De bonnes performances lors de la préparation des Jeux asiatiques ont considérablement renforcé la confiance des athlètes, a-t-il déclaré.

