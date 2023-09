Jeux asiatiques : l’AFI ajoute 3 athlètes supplémentaires à son contingent, les unités de relais 4×100 m masculin et féminin étant absentes

Priti Lamba, coureur de 3000 m steeple de l’Haryana, a été ajouté lundi à l’équipe indienne d’athlétisme pour les Jeux asiatiques de Hangzhou avec le meilleur sprinter Amlan Borgohain et le quart de mille Prachi, après la conclusion du Grand Prix indien 5.

Lamba, 27 ans, a remporté le 3 000 m steeple lors de la dernière journée de l’IGP 5. Elle a battu le temps de qualification pour les Jeux asiatiques de 9 minutes 47 secondes établi par la Fédération indienne d’athlétisme (AFI), en réalisant un temps de 9 : 45,13. domaine à deux femmes.

Elle avait terminé deuxième aux Championnats nationaux inter-États derrière Parul Chaudhary avec un temps de 9 : 52,89 et l’avait amélioré à 9 : 48,50 tout en terminant quatrième aux Championnats d’Asie en juillet.

Prachi, de l’Uttar Pradesh, a obtenu l’approbation du comité de sélection de l’AFI pour participer au relais 4×400 m féminin, tandis que Borgohain participera au 200 m masculin. Le ministère des Sports a déjà annoncé le mois dernier la présence d’une équipe d’athlétisme de 65 membres pour les Jeux asiatiques. L’inclusion lundi de trois athlètes en fera une équipe de 68 membres.

Le président de l’AFI, Adille Sumariwalla, avait déclaré plus tôt que Borgohain, détenteur du record national du 100 m et du 200 m masculin, serait ajouté à l’équipe des Jeux asiatiques. L’AFI a confirmé son inclusion dans l’équipe après une réunion du comité de sélection lundi.

Le sprinter de l’Assam, âgé de 25 ans, n’avait pas réussi à dépasser la norme de qualification de 20,61 secondes lors de la Coupe de la Fédération et des Championnats nationaux inter-États, mais il l’avait fait en remportant une médaille de bronze aux Jeux mondiaux universitaires en Chine le mois dernier avec un temps de 20,5 secondes.

Le jury de sélection de l’AFI a également abandonné le détenteur du record national du 20 km de marche masculin blessé, Akshdeep Singh, et l’a remplacé par Vikash Singh.

La fédération nationale a également décidé de ne pas sélectionner les équipes de relais 4×100 m hommes et femmes, car elles n’ont pas réussi à dépasser les critères de qualification.

Il y avait beaucoup d’attentes quant à savoir si les courses de relais 4×100 m masculin et féminin dépasseraient les records de qualification pour les Jeux asiatiques de 39 secondes et 44,50 secondes respectivement. Mais les quatuors des deux équipes, composés des meilleurs coureurs indiens, ont raté le cap des qualifications.

Le quatuor féminin de l’équipe A du 4×100 m composé de Nithya Gandhe, Vijaya Kumari, Srabani Nanda et Jyothi Yarraji a réalisé un temps de 44,66, à 0,16 seconde de la marque de qualification.

Le quatuor masculin de l’équipe A composé de Harjit Singh, Amlan Blorgohain, Amiya Kumar Mallick et B Siva Kumar a réalisé un temps de 39,24 — 0,24 seconde en dehors de la marque de qualification.

Sumariwalla avait déclaré lors de la conférence de presse précédant l’événement que 15 athlètes pourraient être ajoutés à l’équipe des Jeux asiatiques, qui était apparemment principalement basée sur l’inclusion d’équipes de relais 4 x 100 m.

Pendant ce temps, Vithya Ramraj, destinée aux Jeux asiatiques du Tamil Nadu, est devenue la star du Grand Prix d’Inde 5 alors qu’elle était sur le point de battre le légendaire record du 400 m haies féminin de PT Usha, âgé de 39 ans, avec un temps de 55,43 secondes lundi.

Le record personnel de Vithya, 24 ans, était d’un centième de seconde de moins que le 55,42 d’Usha qu’elle avait réalisé en terminant quatrième aux Jeux olympiques de Los Angeles en 1984.

Le record d’Usha est le deuxième record national d’athlétisme le plus ancien après le marathon NR de Shivnath Singh de 1978.

« Madame Usha est si talentueuse et c’est pourquoi son record est resté si longtemps. Je voulais battre le record, c’était dans ma tête avant la course aujourd’hui. Je voulais être la nouvelle madame (Usha) », a déclaré Vithya.

« J’étais un peu lent sur mes premiers 200 m, puis j’ai pris de la vitesse. Si j’avais couru plus vite dans les 200 premiers mètres, j’aurais battu le record national aujourd’hui. Mais il y a les Jeux Asiatiques qui approchent, et je vais essayer de briser le NR là-bas », a ajouté l’athlète après son épreuve.

Vithya s’est déjà rendue aux Jeux de Hangzhou à partir du 23 septembre, car elle a dépassé la norme de qualification de 57,48 secondes tout en remportant l’or aux Championnats nationaux inter-États en juin avec un temps de 56,01.

Le timing de Vithya la placera à la deuxième place du classement de la saison parmi les Asiatiques derrière Kemi Adekoya de Bahreïn qui a réussi un record continental de 53,09 tout en terminant quatrième aux Championnats du monde le mois dernier.

L’Indienne Anu Raghavan avait remporté une médaille de bronze aux Jeux asiatiques de 2018 avec un temps de 56,92.

La lanceuse de disque vétéran Seema Punia, représentant l’Uttar Pradesh, a également franchi la distance de qualification de 57 m pour les Jeux asiatiques en franchissant 57,96 m lors de sa tentative de quatrième tour. Ses cinq autres tentatives étaient des fautes.

Punia, 40 ans, qui avait remporté une médaille d’or et une d’argent lors des éditions 2014 et 2018 des Jeux asiatiques, avait déjà été nommée dans l’équipe indienne. Elle avait remporté l’or aux Championnats nationaux inter-États à la mi-juin avec un lancer de 56,50 m.

Bal Kishan a également raté l’occasion de se qualifier puisqu’il a terminé à la septième place du 3000 m steeple masculin. Il a réussi un temps de 8:55,96 secondes.

Résultats:

Hommes : 800 m : Ankesh Chaudhary (Himachal Pradesh) 1 : 48,12 s, Sree Kiran (Tamil Nadu) 1 : 48,66 s, Prakash Gadade (Maharashtra) 1 : 48,88 s.

400 m haies : Yashas P (Karnataka) 49,69 secondes (Karnataka), Dhaval Mahesh Utekar (Gujarat) 51,23 secondes, Vijay Singh Malik (Haryana) 51,25 secondes 3000 m steeple : MD Nur Hasan (Uttar Pradesh) 8 : 35,00, Ankit Rajesh (Haryana) 8 : 44,04 s, Pukeshwar Lal (Chhattisgarh) 8 : 44,90 s.

Lancer du poids : Sahib Singh (Delhi) 18,29 m, Amandeep Singh (Punjab) 18,28 m, Paramjeet Singh (Chandigarh) 17,38 m.

Saut en longueur : Aditya Kumar Singh (Madhya Pradesh) 7,62 m, Rishabh Rishishwar (Uttar Pradesh) 7,53 m, Sahil Mahabali (Haryana) 7,46 m.

Relais 4×100 m : Équipe A : Harjit Singh, Amlan Borgohain, Amiya Kumar Mallick, Siva Kumar B 39,24 s, Équipe B : 40,63 s. Équipe C : 41,64 secondes Femmes : 400 m haies R Vithya Ramraj (Tamil Nadu) 55,43 secondes, Sinchal Kaveramma (Karnataka) 58,46 secondes, Ramandeep Kaur (Punjab) 1 : 01,02 secondes.

3000 m steeple : Priti Lamba (Haryana) 9 : 45,13 s, Kajalben Dineshbhai (Gujarat) 12 : 56,12 s Lancer du marteau : Tanya Chaudhary (UP) 62,60 m, KM Rachna (UP) 60,71 m, KM Fatma (UP) 49,70 m.

Lancer du disque : Seema (Uttar Pradesh) 57,96 m, Anisha (Delhi) 47,72 m. Sunita de l’Haryana n’a pas concouru.

Saut en hauteur : Rubina Yadav (Haryana) 1,79 m, Abhinaya S Shetty (Karnataka) 1,79 m, Rekha (Haryana) 1,70 m.

Relais 4×100 m : Équipe A : Nithya Gandhe, Vijaya Kumari, Srabani Nanda, Jyothi Yarraji 44,66 secondes. Équipe B : 45,36. Equipe C : 47,90m.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)