Jeux asiatiques : la star indienne du tennis Sumit Nagal espère poursuivre sa séquence de médailles dans la catégorie simple messieurs

L’équipe indienne a réussi à remporter une médaille dans la catégorie simple masculin lors des trois éditions précédentes des Jeux asiatiques, épreuves de tennis. L’Indien Sumit Nagal espère poursuivre cette séquence et la prolonger alors qu’il se prépare pour cet événement prestigieux. Pendant ce temps, Rohan Bopanna et Yuki Bhmabri partiront comme favoris pour la médaille d’or et Ankita Raina visera son deuxième podium.

EN SAVOIR PLUS: Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

L’équipe indienne a plutôt bien réussi dans l’épreuve de tennis aux Jeux où elle a terminé parmi les 3 premières lors des trois éditions précédentes organisées à Guangzhou, Incheon, Jakarta et Palembang. respectivement.

Étant donné que la région asiatique ne compte pas beaucoup de joueurs du top 100, qui viennent principalement des pays européens, le plus grand défi de l’Inde viendrait de la Chine, de la Corée et du Japon, pays hôtes.

Classé cinquième et figurant dans la moitié supérieure du tableau, Nagal a obtenu un laissez-passer lors de son premier tour et son premier véritable test aura lieu en quarts de finale où il devrait rencontrer le favori local Zhizhen Zhang, classé 60e au classement. le monde.

Mais avant de rencontrer le favori local, il devra affronter H Leung de Macao et Beibit Zhukayev, 10e tête de série du Kazakhstan, classé 297e.

EN SAVOIR PLUS: Somdev Devvarman préconise la mise à niveau du système de tennis au milieu des défis financiers auxquels sont confrontés les joueurs – News18

Dépasser Zhang placera fermement Nagal, 159e, dans la chasse aux médailles.

Ramkumar Ramanathan, l’autre Indien du tableau du simple messieurs, n’est malheureusement pas en forme et pourrait utiliser la plateforme pour se racheter.

Il a également obtenu un laissez-passer lors de son premier tour et débutera sa campagne contre le Tadjikistan Sunatullo Isroilov. Il pourrait rencontrer le Japonais Yosuke Watanuki, deuxième tête de série, classé 78e au monde.

« Pour remporter une médaille, les joueurs devront jouer quelques rondes difficiles. Les tirages sont bons et équilibrés et nous donnent l’opportunité d’aller en profondeur », a déclaré le skipper indien Zeeshan Ali à PTI.

« En termes d’entraînement, cela a été difficile pour nous ici. Trouver des terrains d’entraînement n’a pas été facile à cause de la pluie des trois derniers jours.

« Nous n’avons pratiqué qu’un nombre limité d’heures et cela aussi en salle. Nous devons voir comment évolue la météo et si les matchs se jouent à l’intérieur ou à l’extérieur », a-t-il déclaré.

En double masculin, Bopanna viserait à défendre sa médaille d’or qu’il avait remportée avec Divij Sharan en 2018. Le joueur de 43 ans, qui vient de dire adieu à sa carrière en Coupe Davis, aimerait également profiter des Jeux asiatiques. .

EN SAVOIR PLUS: Coupe Davis : l’Inde fait match nul contre le Pakistan mais la Fédération pakistanaise de tennis refuse de déplacer le match à domicile sur un lieu neutre – News18

Les deux équipes indiennes ont été tirées au sort pour se rencontrer en finale avec Saketh Myneni et Ramkumar classés deuxièmes dans la moitié inférieure.

Le double masculin semble être un tirage facile pour les Indiens et il serait surprenant que les deux équipes du pays ne s’affrontent pas pour l’or.

S’il y a un combat, ce pourrait être lorsque Bopanna et Bhambri affronteront la paire pakistanaise d’Aisam-ul-Haq Qureshi et Aqeel Khan lors des quarts de finale attendus.

Cependant, Zeeshan a déclaré que ce n’était pas aussi facile qu’il y paraît.

« Les classements en double masculin et en double mixte signifient que nous avons de bonnes chances d’atteindre les rondes des médailles. Une fois les rondes de médailles en jeu, il s’agit de savoir quelle équipe joue le mieux ce jour-là.

« Il y a beaucoup d’équipes non classées, comme les Chinois, qui réussissent bien en simple sur le circuit ATP. Il y a de bons joueurs en simple en double qui n’ont pas de classement, donc ce sera délicat », a estimé Ali.

En simple féminin, Raina, médaillée de bronze de l’édition dernière, est classée troisième et Karman Kaur Thandi ne participe pas à la compétition en raison d’une blessure à la hanche.

Rutuja Bhosale est l’autre joueuse en simple de la compétition.

En double féminin, Raina et Prarthana Thombare forment une paire tandis que Karman et Bhosale font partie de l’autre équipe indienne.

En double mixte, Bhambri et Raina ont été placés en tête d’affiche tandis que Bopanna et Bhosale sont têtes de série deuxièmes.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)