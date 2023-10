Jeux asiatiques : la blessure d’Arshad Nadeem exclut la confrontation avec Neeraj Chopra au lancer du javelot

Le premier médaillé pakistanais aux Championnats du monde d’athlétisme, Arshad Nadeem, s’est retiré des Jeux asiatiques en raison d’une blessure au genou, déjouant mercredi une confrontation au javelot avec le champion olympique indien Neeraj Chopra.

Les Jeux ont également été touchés par un deuxième cas de dopage, avec un coureur saoudien banni après avoir obtenu un contrôle antidopage positif.

Nadeem, vice-champion du monde derrière Chopra aux récents championnats du monde à Budapest, a subi un examen à Hangzhou après avoir ressenti une douleur au genou droit, a annoncé l’Association olympique du Pakistan (POA).

« L’IRM a révélé une blessure chronique dont il souffrait », a indiqué la POA dans un communiqué.

« Après avoir consulté le personnel médical, M. Arshad Nadeem a désormais décidé de ne pas participer aux Jeux Asiatiques afin d’éviter toute situation fâcheuse qui pourrait entraver son programme d’entraînement et sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. »

Cette blessure renforce les espoirs de Chopra de défendre sa médaille d’or aux Jeux asiatiques lors de la séance d’athlétisme du soir plus tard mercredi.

Un autre athlète absent des Jeux est le coureur de fond saoudien Yousef Mohammed Alasiri, qui a été testé positif à la darbépoétine et a été provisoirement suspendu, a indiqué l’Agence internationale de contrôle (ITA).

La darbépoétine est une forme remaniée d’érythropoïétine, également connue sous le nom d’EPO, un stimulant sanguin courant.

Alasiri, 34 ans, était inscrit au 10 000 mètres masculin mais n’a pas pris le départ de la course. Il était également inscrit au 5 000 m mais n’est plus sur la liste de départ de l’épreuve plus tard mercredi.

Le boxeur afghan Mohammad Khaibar Nooristani a été provisoirement suspendu la semaine dernière pour un test positif.

La Chine a complété son palmarès dans les épreuves de marche, remportant l’or dans l’équipe mixte de 35 km tôt mercredi, le Japon remportant l’argent devant l’Inde, médaillée de bronze.

Les marcheurs chinois ont dominé les épreuves individuelles masculines et féminines, remportant l’or et l’argent dans chacune.

Le Myanmar a remporté sa première médaille d’or des Jeux, battant l’Indonésie pour le titre du quadrant masculin en sepak takraw, le sport traditionnel de kick-volley populaire en Asie du Sud-Est.

Le champion olympique qatari Mutaz Barshim visera mercredi une troisième médaille d’or au saut en hauteur aux Jeux asiatiques, 13 ans après avoir remporté sa première à Guangzhou, dans le sud de la Chine.

Le Japon, quadruple champion de la Coupe d’Asie, affronte Hong Kong en demi-finale du football masculin et devrait se qualifier pour la médaille d’or.

La Corée du Sud rencontrera l’Ouzbékistan dans l’autre demi-finale.

