Jeux asiatiques : Kiran Baliyan remporte le bronze au lancer du poids féminin avec un lancer de 17,36 m, Manpreet Kaur termine cinquième

L’Indienne Kiran Baliyan a décroché vendredi une médaille de bronze lors de la finale du lancer du poids féminin aux Jeux asiatiques avec un lancer de 17,36 m, lors de sa troisième tentative.

Baliyan a débuté avec un lancer de 15,42 mètres, mais son deuxième lancer de 16,84 m l’a aidée à se hisser à la troisième place. L’athlète indienne a consolidé sa place sur le podium en améliorant son lancer précédent, en lançant le lancer du poids à une distance de 17,36 m lors de sa troisième tentative.

Baliyan a réussi à lancer une distance de 16,79 m et 16,87 m pour décrocher un podium, ajoutant une autre médaille de bronze au total de l’Inde à Hangzhou. La Chinoise Lijiao Gong a remporté la médaille d’or avec un lancer de 19,58 m tandis que sa compatriote Jiayuan a remporté l’argent avec un lancer de 18,92 m.

L’autre Indienne dans la mêlée, Manpreet Kaur a terminé cinquième, son meilleur lancer de 16,25 n’a pas suffi à donner à l’Indienne un podium. Elle a brièvement occupé la quatrième place, mais Chen-Xin Jian, de Chinese Taipei, a réussi son lancer personnel de 16,61 m pour ramener Manpreet à la cinquième place.

Ce fut un spectacle dominant de la part du médaillé d’or, Lijiao Gong, qui dominait de la tête et des épaules toute la compétition. Jiayuan n’a pas pu se rapprocher de sa compatriote tandis que l’Indienne Baliyan n’a pas non plus été beaucoup défiée une fois la barrière des 17 mètres franchie.

La jeune femme de 24 ans s’est hissée à la 161e place du classement mondial il y a deux semaines, et elle serait heureuse d’avoir porté le total de l’Inde aux Jeux asiatiques à 33 médailles, dont 8 d’or, 12 d’argent et 13 de bronze.

Pour les non avertis, Kiran avait déjà remporté les Jeux nationaux indiens en terminant première en septembre 2022, et elle avait remporté le championnat national ouvert en 2021, ainsi que la Coupe de la Fédération en 2021.

Kiran avait également remporté la première place aux Championnats universitaires indiens en janvier 2020 et une médaille d’or aux Jeux universitaires de Khelo India en février 2020.