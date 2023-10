Jeux asiatiques, Kabaddi : l’équipe féminine indienne joue un match nul 34-34 contre la Chine Taipei

Dans un début de campagne inattendu, l’équipe féminine indienne kabaddi a été tenue en échec lundi par un match nul surprise 34-34 contre la Chine Taipei lors d’un match du groupe A aux Jeux asiatiques ici.

Les Indiens ont été obligés de travailler dur tout au long de la compétition par leurs adversaires, qui ont obtenu un point bonus lors du dernier raid du match pour forcer le match nul.

Le prochain match de l’équipe féminine aura lieu contre la Corée du Sud mardi, tandis que l’équipe masculine affrontera le Bangladesh dans son match du Groupe A.

L’équipe féminine indienne n’a pas connu un départ idéal mais a bien récupéré pour terminer en tête à la fin de la première mi-temps.

Le défenseur Hsiu-Chen Feng a troublé les Indiens, qui ont prévu une reprise tardive pour terminer 17-15 après la première mi-temps.

Pour l’Inde, Ritu Negi a obtenu le premier point défensif grâce à une prise de cheville, tandis que Pooja Hathwala a remporté le point bonus en seconde période.

L’Inde a réussi à prolonger son avance de cinq points à 23-17 avant de prendre l’avantage 26-20 à un moment donné, mais par la suite, l’équipe de Chinese Taipei est revenue en force pour égaliser les scores.

Vers la fin du match, Nidhi a affirmé qu’elle avait touché le ballon, mais les arbitres n’étaient pas d’accord. Pooja a ensuite réussi un point de raid, ce qui a porté le score à 32-32.

L’Inde a de nouveau pris l’avantage, mais l’équipe de Chinese Taipei a continué à revenir et s’est imposée avec un résultat nul.

Le responsable de l’équipe indienne, V. Tejaswini Bai, a attribué le tirage au sort à la nervosité et a affirmé que ses filles remporteraient l’or.

« Notre équipe se battra et notre équipe gagnera. Aujourd’hui, nous étions un peu nerveux, mais à partir de maintenant nous serons plus détendus et nous gagnerons. Je crois et j’espère que nous remporterons l’or. Elle a ajouté que l’équipe du Chinese Taipei s’était améliorée au fil des années.

« C’est une très bonne équipe et ils se sont beaucoup améliorés. Ils sont très concentrés sur le kabaddi et j’en suis heureux.

