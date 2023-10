Jeux asiatiques : Jyothi Vennam remporte l’or et le bronze pour Aditi Swami alors que les archers confirment un total record de neuf médailles pour l’Inde

L’as de l’arc à poulies indien Jyothi Surekha Vennam a décroché un triplé d’or, tandis qu’Aditi Swami a décroché une médaille de bronze alors que les archers du pays ont confirmé un record de neuf médailles aux Jeux asiatiques, ici jeudi.

La championne du monde en titre Aditi Swami a débuté l’avant-dernière journée de la compétition continentale en assurant au pays une neuvième médaille record en tir à l’arc à ces Jeux lorsqu’elle a battu l’Indonésienne Ratih Zilizati Fadhly dans un barrage unilatéral pour le bronze.

L’Indienne de 17 ans, qui a remporté le titre de championne du monde à Berlin il y a deux mois, n’était pas à son meilleur niveau et a perdu quatre points, mais cela n’a pas beaucoup d’importance puisqu’elle a gagné 146-140.

Plus tard, Jyothi, qui avait déjà remporté une médaille d’or dans les épreuves en duo mixte et par équipes féminines, a réussi son troisième exploit de suite lorsqu’elle s’est ralliée pour vaincre son redoutable adversaire sud-coréen So Chaewon 149-145.

« Je me sens à court de mots et beaucoup d’émotions me traversent. J’ai besoin de temps pour y réfléchir », a déclaré Jyothi.

Les archers indiens devraient également obtenir un doublé dans la finale individuelle masculine en arc à poulies qui verra Abhishek Verma affronter Ojas Deotale plus tard dans la journée.

Le précédent record de l’Inde en tir à l’arc aux Jeux asiatiques remonte à Incheon 2014, quand elle est revenue avec trois médailles – une d’or, une d’argent et une de bronze.

