Jeux asiatiques : je peux me vanter du décathlon puisque j’ai maintenant le record national, déclare Tejaswin Shankar

Tejaswin Shankar est bavard, plein d’esprit, parfois drôle, et il était tout cela après s’être imposé comme le premier décathlète du pays avec une médaille d’argent pour accompagner le record national aux Jeux asiatiques ici.

À peine un an après avoir commencé cette discipline éreintante, le garçon de Delhi, Tejaswin, a décroché mardi une médaille d’argent dans la compétition en 10 épreuves avec un record national de 7666 points.

Il s’agissait de la première médaille de l’Inde en décathlon depuis 1974. Vijay Singh Chauhan a été le dernier Indien à remporter une médaille en décathlon aux Jeux asiatiques en 1974, tandis que le précédent record national appartenait à Bharatinder Singh (7 658 points) en 2011.

Tejaswin, 24 ans, a débuté sa carrière d’athlétisme avec le saut en hauteur, une épreuve dans laquelle il est toujours détenteur du record national (2,29 m). Il a remporté une médaille de bronze au saut en hauteur aux Jeux du Commonwealth de 2022.

Alors qu’il étudiait à l’Université d’État du Kansas aux États-Unis, il a commencé à participer à des épreuves combinées grâce à un pari avec son coéquipier universitaire. Son entraîneur universitaire l’a également encouragé à s’essayer à d’autres épreuves que le saut en hauteur.

Après avoir remporté sa première médaille aux Jeux asiatiques dans une épreuve à laquelle il n’avait participé que quatre fois par le passé, Tejaswin était tout excité.

« Je suis très content de mon score, chaque jour est une histoire différente. Mais je ne m’attendrai pas au moins à ce que vous me demandiez quand j’atteindrai 8 000 points au total, ce n’est pas grave si ce (genre de question) reste à Neeraj Chopra (sur quand atteindra-t-il 90 m) seulement », a déclaré Tejaswin au milieu des éclats de voix. rire.

Il faisait référence aux questions persistantes posées ces dernières années au champion olympique du lancer du javelot Chopra sur le moment où il franchira la barre des 90 m.

« J’ai lancé un peu plus de 50 m au javelot – une de ses épreuves faibles – lors de mes trois dernières épreuves (46,84 m, 52,32 et 52,70 avant son 51,17 m de mardi) », a déclaré Tejaswin en riant, soulignant l’écart entre lui et le champion du monde en titre du javelot.

La première compétition de décathlon de Tejaswin a eu lieu aux championnats de la conférence Big 12 à Lubbock, aux États-Unis, en mai de l’année dernière, où il a accumulé 7 592 points. En avril de cette année, il a totalisé 7 648 points lors de la compétition Jim Click Shootout en Arizona, aux États-Unis.

Il a remporté une médaille d’or aux Championnats nationaux inter-États en juin avec 7 576 points et a terminé troisième aux Championnats d’Asie en juillet avec 7 527 points, avant sa médaille d’argent aux Jeux asiatiques ici.

« Je m’attendais à un peu plus mais (satisfait) compte tenu de mon physique. J’avais du mal juste après le lancer du poids (troisième des 10 épreuves), j’avais une crampe. Après cela, il s’agissait de me gérer et de m’assurer de terminer le décathlon et de remporter une médaille plutôt que de me soucier du score total. Néanmoins, je suis heureux d’avoir établi un record national », a déclaré Tejaswin.

« J’avais beaucoup de crampes partout dans mon corps et je ne voulais pas aggraver les crampes et finir par ne pas terminer le décathlon. Cela pourrait être un cas si proche et si loin. Je dois terminer tous les événements. Ce sont les décisions que je dois prendre à la volée. Vous devez apporter ces changements.

Le garçon de Delhi avait déjà parlé du manque de connaissances et d’intérêt pour le décathlon dans le pays, jouant souvent le rôle d’un défenseur de la discipline.

« Si je me vante de ceci et de cela (du décathlon), il me faut au moins avoir le record national. Si cela est fait, ma satisfaction est totale. Sans le record national, tous ces discours (sur le décathlon) ne valent rien. Maintenant, je peux faire tout cela », a-t-il déclaré, au milieu d’un autre éclat de rire.

« La médaille n’est que le résultat. Le sentiment le plus important est de représenter le pays en portant le maillot.

« Être diffusé à la télévision pendant deux jours, quoi de mieux que ça. C’est le rêve dont je rêve depuis mon enfance et je ne peux pas être plus heureux que ça.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait désormais décathlonien à temps plein, Tejaswin a répondu : « J’ai maintenant remporté une médaille en décathlon, donc je veux revenir au saut en hauteur, me rendre un peu plus mince et me concentrer pour les Jeux olympiques de Paris.

« J’ai commencé par le saut en hauteur et si j’obtiens le sceau de devenir olympien, je serai content et je pourrai ensuite passer au décathlon à temps plein. »

Concernant la nécessité de rester fort mentalement dans une épreuve physiquement exigeante comme le décathlon, il a déclaré : « Quelque chose, une crise se produira toujours au cours des 10 épreuves. Vous ne pouvez pas faire de votre mieux dans les 10 épreuves. Cela peut être dû à la météo, à des crampes, il y a tellement de variables.

« Le défi n’est pas seulement de participer à l’événement, mais aussi de gérer toutes ces variables avec succès. C’est tout le jeu d’esprit du décathlon, et pouvoir y parvenir avec succès est très satisfaisant.

