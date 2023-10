Jeux asiatiques : HS Prannoy et PV Sindhu reçoivent des laissez-passer au premier tour ; K Srikanth affronte Le Duc Phat lors du premier tour

Les navetteurs vedettes indiens HS Prannoy et PV Sindhu ont reçu des laissez-passer au premier tour alors que l’Inde s’est vu attribuer un tirage au sort mitigé dans les épreuves individuelles de l’épreuve de badminton aux Jeux asiatiques dimanche.

Prannoy, classé septième au monde, a raté la finale du championnat par équipe en raison d’une blessure au dos et cherchera à récupérer à temps alors qu’il devrait affronter le Mongol Batdaava Munkhbat au deuxième tour. Pendant ce temps, Kidambi Srikanth, ancien numéro 1 mondial, affrontera le Vietnamien Le Duc Phat lors du premier match.

Le numéro 7 mondial Prannoy, qui a raté la finale des championnats par équipe en raison d’une blessure au dos, espère se remettre à temps alors qu’il affrontera le Mongol Batdavaa Munkhbat au deuxième tour, tandis que Kidambi Srikanth, ancien numéro 1 mondial, affrontera Le Duc Phat du Vietnam au premier tour.

Prannoy, médaillé de bronze aux Championnats du monde, cinquième tête de série, pourrait affronter le Malaisien Lee Zii Jia ou le champion du monde Kunlavut Vitidsarn de Thaïlande en quart de finale.

En simple féminin, Sindhu, septième tête de série, ouvrira sa campagne contre Wen Chi Hsu, de Chinese Taipei, au deuxième tour.

L’ancienne championne du monde, qui traverse une saison difficile, rencontrera probablement l’Indonésienne Putri Kusuma Wardani et la Chinoise He Bing Jao ​​lors des prochains tours si elle parvient à franchir les obstacles.

L’autre Indienne du simple féminin, la gauchère Ashmita Chahila, a également obtenu un laissez-passer au premier tour et affrontera l’Indonésienne, cinquième tête de série, Gregoria Mariska Tunjung, au deuxième tour.

La paire vedette du double masculin Chirag Shetty et Satwik Rankireddy débutera contre Lui Chun Wai et Chow Hin Long de Hong Kong et devrait rencontrer la paire indonésienne Leo Rolly Carnando et Daniel Marthin au deuxième tour.

La paire n°3 mondiale affrontera probablement la formidable combinaison d’Aaron Chia et de Soh Wooi Yik de Malaisie plus tard dans le tournoi.

Dhruv Kapila et MR Arjun affronteront la paire japonaise composée de Takuro Hoki et Yogi Kobayashi, tandis que la paire de double féminine composée de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand affrontera Aminath Razzaq et Fathimath Razzaq des Maldives au premier tour.

En double mixte, Rohan Kapoor et N Sikki Reddy affronteront les n°12 mondiaux Lai Shevon Jemie et Goh Soon Huat de Malaisie, tandis que Tanisha et Sai Pratheek rencontreront Leong Lok Chong et Weng Chi NG de Macao au premier tour.

Tanisha Crasto et Ashwini Ponappa débuteront contre Maisa Ismail et Aisath Rasheed des Maldives au premier tour, mais le duo affrontera probablement les n°5 mondiaux Zhang Su Xian et Zheng Yuw au deuxième tour.

