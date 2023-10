Jeux asiatiques, hockey masculin : Harmanpreet et Mandeep marquent des triplés alors que l’Inde écrase le Bangladesh 12-0 pour atteindre la demi-finale

L’équipe indienne de hockey masculin s’est qualifiée lundi pour la demi-finale des 19e Jeux asiatiques de Hangzhou 2022, avec une victoire 12-0 contre le Bangladesh. Avec cinq victoires lors de ses cinq matches de la phase de poule, l’Inde a terminé la phase de poule en tête du classement. Harmanpreet Singh (2′, 4′, 32′) et Mandeep Singh (18′, 24′, 46) ont chacun marqué un triplé, tandis qu’Abhishek (41′, 57) a marqué un doublé pour l’Inde. Lalit Kumar Upadhyay (23′), Amit Rohidas (28′), Nilakanta Sharma (47′) et Gurjant Singh (56′) ont également marqué un but chacun pour aider l’Inde à remporter la victoire.

Jarmanpreet Singh a mené la première attaque du match depuis le flanc droit pour lancer les débats. Le capitaine indien en forme Harmanpreet Singh (2′) avait raison sur le premier corner de penalty alors que l’Inde prenait rapidement une avance de 1-0. Quelques instants plus tard, Harmanpreet (4′) a converti un autre coup franc pour porter le score à 2-0. Malgré l’avance initiale, l’équipe indienne implacable a continué à appuyer profondément, ne permettant pas au Bangladesh de pénétrer dans son cercle, et l’Inde a maintenu son avance de 2-0 pour clôturer le premier quart-temps.

Au début du deuxième quart-temps, le Bangladesh a enchaîné quelques passes dans la moitié de terrain indienne, mais l’attaque a été interrompue par Sanjay. Quelques minutes plus tard, Mandeep Singh (18′) s’est combiné avec Abhishek à l’intérieur du cercle pour porter le score à 3-0 pour l’Inde. Abhishek a fourni sa deuxième passe décisive du match alors qu’une passe de sa part a été magnifiquement déviée dans les filets par Lalit Kumar Upadhyay (23′). Une minute plus tard, Mandeep Singh (24′) a récupéré un rebond sur un corner de penalty et l’a frappé dans les filets pour porter le score à 5-0 pour l’Inde. Amit Rohidas (28′) a montré ses capacités de dragflick, marquant sur un corner de penalty tardif et l’Inde est entrée à la mi-temps avec une avance de 6-0.

La seconde mi-temps a commencé avec l’Inde conservant la possession et cherchant à accroître son avance. Alors qu’Abhishek réussissait à obtenir un corner de penalty pour l’Inde au troisième quart, Harmanpreet Singh (32 ′) a retrouvé les filets pour compléter son triplé. Amit Rohidas et Nilakanta Sharma se sont bien défendus tandis que le Bangladesh effectuait ses propres courses dangereuses. À la fin du quart, Abhishek (41′) a récupéré une longue passe et a décoché un puissant coup inversé dans les filets, et l’Inde est entrée dans le dernier quart avec une avance de 8-0.

Au début du dernier quart-temps, Mandeep Singh (46e) a envoyé le ballon dans les filets après avoir reçu une passe aérienne d’Abhishek. Quelques instants plus tard, Nilakanta Sharma (47′) a décoché un tir puissant devant le gardien du Bangladesh alors que l’Inde portait son total de buts à deux chiffres. Exploitant un petit écart disponible sur le flanc gauche, Sumit a effectué une pénétration tardive du cercle et a passé le ballon à Gurjant Singh (56′) devant les filets qui l’a frappé devant le gardien de but pour porter le score à 11-0 pour l’Inde. Une minute plus tard, Abhishek (57′) a récupéré une passe de Gurjant Singh et l’a frappée dans les filets alors que l’Inde remportait le match 12-0.

L’équipe indienne de hockey masculin participera à la demi-finale le mercredi 4 octobre 2023.