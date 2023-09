Jeux asiatiques : historique du scénario de l’équipe féminine indienne de cricket, l’équipe de carabine à air comprimé 10 m établit un nouveau record du monde

La deuxième journée des Jeux asiatiques a été une grande journée pour les Indiens puisque les médailles d’or ont commencé à affluer pour l’Inde avec 2 médailles d’or dans 2 épreuves différentes obtenues aujourd’hui. Malgré les différentes médailles remportées, de nombreux revers ont également été enregistrés dans certaines épreuves.

L’Inde a réussi à se hisser à la sixième place avec 11 médailles à son actif lundi.

L’équipe féminine indienne de cricket dirigée par Harmanpreet Kaur, de retour, a réussi à remporter sa première médaille d’or en battant le Sri Lanka, marquant ainsi la première médaille du pays dans une épreuve de cricket. Smriti Mandhana et Jemimah Rodrigues ont formé un partenariat indispensable d’une valeur de 73 points et il a été soutenu par le joueur polyvalent de bowling rapide, Titas Sadhu, qui a terminé avec des chiffres de 3/6 dans son quota de quatre overs.

Le trio composé du champion du monde Rundrankksh Patil, Divyansh Panwar et Aishwary Pratap Singh Tomar a réussi à établir un nouveau record du monde de 1893,7 en remportant l’épreuve par équipe masculine à la carabine à air comprimé à 10 m.

Alors que les joueuses de cricket et les équipes masculines de carabine à air comprimé de 10 m étaient sous le feu des projecteurs, l’Inde a collectivement réussi à remporter six médailles, dont deux d’or et quatre de bronze, lundi.

Quatre des médailles de bronze au total provenaient également des épreuves de tir et d’aviron.

Parmi les tireurs, c’est Aishwary Pratap Singh Tomar qui a réussi à décrocher une médaille de bronze dans l’épreuve individuelle à la carabine à air comprimé de 10 m en dépassant son propre coéquipier, Rudrankkash Patil pour assurer la place sur le podium.

Dans l’épreuve individuelle masculine au pistolet à tir rapide de 25 m, l’Indien Vijayveer Sidhu a terminé quatrième et hors de la catégorie des médailles.

Dans les épreuves d’aviron, ce sont l’équipe masculine de quadruples et l’équipe masculine de quatre sans barreur qui ont conclu leur campagne aux Jeux asiatiques avec cinq médailles au total, soit deux d’argent et trois de bronze. Par rapport au total de médailles de la campagne précédente, c’est une amélioration puisqu’ils n’avaient obtenu que trois médailles en Indonésie il y a cinq ans.

Malgré toutes les victoires, il y a eu aussi quelques revers. Aucune n’a été plus grande que la défaite choquante du duo de double masculin composé de Rohan Bopanna et Yuki Bhambri, qui s’est écrasé au deuxième tour. Le duo a disputé son premier match après avoir obtenu un laissez-passer au premier tour. Bopanna, classé 7e, et Bhambri, classé 65e en double, ont perdu contre le duo composé de Sergey Fomin et Khymoyun Sultanov avec un tableau de bord indiquant 6-2, 3-6 et 6-10 sur le court central du stade de tennis du centre sportif olympique de Hangzhou. .

Bopanna a cependant mis la défaite derrière lui en remportant le premier match du double mixte en s’associant à Rujuja Bhosale. Rutuja a également réussi à progresser dans les catégories simple et double féminin. Ankita Raina, la meilleure joueuse du pays en simple, a réussi à dominer l’Ouzbékistan Sabrina Olimjova en obtenant un double bagel en gagnant 6-0, 6-0, terminant le match en moins d’une heure.

Le contingent de boxe a dû faire face à la déception alors qu’Arundhati Choudary a perdu contre la Chinoise Liu Yang au premier tour de la division féminine des 66 kg.

Pendant ce temps, Nishant Dev, médaillé de bronze aux Championnats du monde, s’est qualifié pour les huitièmes de finale avec une victoire 5-0 sur le Népalais Dipesh Lama dans la catégorie de poids masculin de 71 kg. Deepak a également progressé chez les hommes de 51 kg en accédant aux huitièmes de finale après avoir remporté une victoire 5-0 contre le Malaisien Muhammed Abdul Qaiyum.

