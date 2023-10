Jeux asiatiques et diffusion en direct du lancer du javelot de Neeraj Chopra : quand et où regarder l’événement final du lancer du javelot masculin à la télévision et en ligne

Le lanceur de javelot Ace India Neeraj Chopra sera en action le 4 octobre alors que la nation attend un autre métal jaune de la part du champion du monde et médaillé d’or olympique.

Chopra chercherait à défendre sa médaille d’or et à terminer la saison en beauté lorsqu’il entrera sur le terrain pour l’épreuve très attendue du lancer du javelot masculin ici mercredi.

Cela pourrait bien être une partie de plaisir pour le plus grand athlète indien puisque son plus proche concurrent et médaillé d’argent mondial, Arshad Nadeem, s’est retiré des Jeux en raison d’une blessure chronique au genou qui le trouble depuis un certain temps maintenant.

Cependant, Chopra a un record de domination contre Nadeem puisqu’il a remporté toutes les compétitions auxquelles lui et le lanceur de javelot pakistanais ont participé, neuf au total, y compris les Jeux asiatiques de 2018, où le Pakistanais a terminé troisième lorsque l’Indien est monté sur la première place du podium.

Pour Chopra, le rêve de devenir champion du monde s’est réalisé cette saison, même s’il luttait contre une tension persistante à l’aine, qu’il avait contractée lors d’un entraînement fin mai.

Il y a quelques jours à peine, il a déclaré que la blessure n’avait pas complètement disparu mais qu’elle pouvait être gérable.

Il a déclaré qu’il essayait de détourner son esprit de la tension à l’aine et de se concentrer sur son jeu, ce qu’il avait fait lors des Championnats du monde de Budapest et lors de la finale de la Diamond League à Eugene, aux États-Unis, le mois dernier, où il avait perdu son titre.

Les deuxièmes places consécutives à la Zurich Diamond League et à la grande finale de la DL à Eugene pourraient être une source de préoccupation, mais Chopra commencerait comme grand favori au stade « Big Lotus » mercredi.

Quand aura lieu la finale du javelot masculin Neeraj Chopra ?

L’événement de lancer du javelot de Neeraj Chopra débutera à 16h35 IST le 4 octobre.

Où aura lieu l’événement de lancer du javelot de Neeraj Chopra ?

L’épreuve de lancer du javelot de Neeraj Chopra aura lieu au stade du centre sportif olympique de Hangzhou, en Chine.

Où pouvons-nous regarder l’événement de Neeraj Chopra à la télévision ?

L’événement de lancer du javelot de Neeraj Chopra sera diffusé sur Sony Sports Network.

Où pouvons-nous diffuser en direct l’événement de lancer du javelot de Neeraj Chopra ?

L’événement sera diffusé en direct sur l’application et le site Web SonyLiv.