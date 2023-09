Jeux asiatiques en direct : l’Inde se rapproche de sa victoire contre le Bangladesh ; 2 pièces d’argent dans un sac

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 : C’est un super dimanche pour le contingent indien aux Jeux asiatiques 2023. Ramita, Mehuli Ghosh et Ashi Chouksey ont remporté la première médaille de l’Inde – une médaille d’argent – ​​dans l’épreuve par équipe féminine à la carabine à air comprimé à 10 m. Arjun Lal Jat et Arvind Singh ont remporté la deuxième médaille de l’Inde, une autre médaille d’argent, en aviron deux de couple légers hommes avec un chrono de 6: 28,18 s. Pendant ce temps, l’équipe féminine indienne de cricket est en tête contre le Bangladesh. Après avoir choisi de jouer au bâton, le Bangladesh a été éliminé pour 51. Les Indiens Suraj Singh Mayanglambam (9,730) et Anjul Namdeo (9,710) ont terminé respectivement cinquième et sixième au changquan masculin (Wushu).(Carte de pointage de cricket en direct | Décompte des médailles des Jeux asiatiques 2023 | Programme complet des Jeux asiatiques 2023)

Voici les mises à jour EN DIRECT des Jeux asiatiques 2023 aujourd’hui, directement depuis Hangzhou :