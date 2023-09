Jeux asiatiques en direct : l’Inde décroche l’or avec un record du monde en tir

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 :L’équipe masculine indienne de carabine à 10 m a décroché la médaille d’or et battu le record du monde en marquant 1893,7 points. L’équipe composée du champion du monde Rudrankksh Patil, de l’olympienne Divyansh Panwar et d’Aishwary Pratap Singh Tomar a totalisé 1 893,7 lors du tour de qualification pour améliorer le record du monde de 1 893,3 établi par la Chine. Pendant ce temps, l’Inde a également remporté une médaille de bronze dans l’épreuve d’aviron à quatre hommes, où le quatuor composé de Jaswinder, Bheem, Punit et Ashish a enregistré un temps de 6: 10,81. (Décompte des médailles des Jeux asiatiques | Programme complet – 25 septembre)

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, le 25 septembre, directement depuis Hangzhou :