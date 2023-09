Jeux asiatiques en direct : les tireurs remportent la sixième médaille d’or ; Roshibina Sacs Wushu Argent

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, jour 5 : Les tireurs indiens Sarabjot Singh, Arjun Singh Cheema et Shiva Narwal ont remporté la sixième médaille d’or de l’Inde aux Jeux asiatiques 2023 après avoir terminé en tête de l’épreuve masculine de pistolet à air comprimé 10 m par équipe. Sarabjot Singh et Arjun Singh Cheema visent également des médailles individuelles après s’être qualifiés respectivement 5e et 8e. Plus tôt, la star du Wushu Roshibina Devi a remporté une médaille d’argent dans la finale féminine des 60 kg. Plus tard dans la journée, Hriday Chheda ainsi qu’Anush Agarwalla devraient participer à la finale individuelle de dressage – discipline intermédiaire en équitation. Pendant ce temps, les équipes masculines indiennes de hockey et de football espèrent également rester en lice pour une médaille.

(Décompte des médailles des Jeux asiatiques 2023 | Calendrier complet des Jeux asiatiques 2023)

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, le 28 septembre :