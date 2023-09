Jeux asiatiques en direct : Inde 2-0 en QF de badminton ; Jeux de hockey et de squash Suivant

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 du 29 septembre :Les quarts de finale par équipe masculine Inde contre Népal ont commencé. Les tireurs indiens ont une fois de plus mené la charge pour l’Inde aux Jeux asiatiques 2023. Palak et Esha Singh ont réalisé un doublé historique pour l’Inde, remportant respectivement l’or et l’argent dans l’épreuve individuelle féminine de pistolet à air comprimé 10 m aux Jeux asiatiques 2023. Esha, Palak et Divya Thadigol ont également remporté la première médaille indienne de la journée, remportant une médaille d’argent aux Jeux asiatiques dans l’épreuve féminine de pistolet à air comprimé à 10 m par équipe. Aishwary Pratap Singh a été la star du tir masculin en remportant l’argent au fusil à 3 positions masculin (individuel). Il faisait également partie de l’équipe qui a remporté la médaille d’or dans l’épreuve par équipe, battant ainsi le record du monde. Les stars du tennis Saketh Myneni et Ramkumar Ramanathan ont dû se contenter d’une médaille d’argent après avoir perdu en deux sets lors de la finale du double. Pendant ce temps, Rohan Bopanna et Rutuja Bhosale sont entrées en finale du double mixte. Le trio composé de Joshna Chinappa, Anahat Singh et Tanvi Khanna s’est retiré avec une médaille de bronze dans l’épreuve de squash par équipe féminine.(Décompte des médailles des Jeux asiatiques 2023 | Calendrier complet des Jeux asiatiques 2023)

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, le 29 septembre :