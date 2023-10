Jeux asiatiques : bonne chance pour l’Inde de remporter à nouveau l’or olympique, déclare la légende du hockey Zafar Iqbal

L’équipe indienne de hockey participant aux Jeux asiatiques est l’une des meilleures que le pays ait eues depuis de nombreuses années et il y a de bonnes chances de remporter à nouveau une médaille d’or olympique, a déclaré ici le légendaire Zafar Iqbal.

L’équipe masculine indienne a mis fin à une sécheresse de 41 ans de médailles olympiques en décrochant le bronze avec une victoire 5-4 contre l’Allemagne aux Jeux de Tokyo en 2021.

« Nous sommes en train de nous qualifier pour les Jeux olympiques de 2024. Nous avons remporté les demi-finales contre une solide équipe coréenne et nous avons désormais de très bonnes chances de remporter la médaille d’or et de nous qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

« Je suis sûr que l’Inde a de bonnes chances de remporter à nouveau la médaille (aux Jeux olympiques) car aux Jeux olympiques de Tokyo, nous étions médaillés de bronze. Nous nous sommes très bien battus et nous avons remporté la médaille pour le pays », a déclaré Iqbal aux journalistes ici jeudi.

Il était ici en tant qu’invité principal du match final de la troisième édition du tournoi de hockey Guru Hargobind Sahib.

Iqbal, membre de l’équipe médaillée d’or aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, a déclaré que l’Inde se portait bien aux Jeux asiatiques et avait dépassé les attentes.

« Nous avons déjà dépassé l’objectif qui était là aux Jeux de 2018, nous avons déjà franchi 85 médailles, ce qui était inattendu. C’est uniquement parce que les gens s’efforcent de développer une culture sportive dans notre pays », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que l’équipe participant aux Jeux asiatiques était l’une des meilleures.

« Le hockey est un sport de peuple de notre pays et ce sport a beaucoup apporté à ce pays, huit fois nous avons été médaillés d’or (olympiques) au hockey. En plus de cela, nous avons également été médaillés d’argent et de bronze. Aucun autre pays n’a autant donné au football au cours des 80 dernières années.

« Donc, je suis sûr que l’Inde a un grand avenir si les jeunes jouent comme l’équipe qui participe aux Jeux asiatiques. Je pense que c’est l’une des meilleures équipes. Nous devrions prier pour eux afin qu’ils remportent la médaille d’or pour notre pays », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la perte d’intérêt pour le jeu parmi les jeunes du pays, l’ancien capitaine indien a déclaré que cela dépend de nombreux facteurs.

« L’argent est très limité au hockey par rapport au cricket, car le cricket est un jeu commercial plutôt que purement professionnel. Nous avons organisé une ligue spéciale et je suis sûr que cela va relancer le hockey. Les joueurs en retireront beaucoup d’argent », a-t-il déclaré.

Interrogé sur l’avenir du hockey en JK, Iqbal a répondu que cela dépend des jeunes qui jouent à ce jeu.

« Les joueurs dépendent des installations et je suis sûr que le gouvernement se penchera sur la question et leur offrira des opportunités d’emploi. Je suis sûr que JK fera beaucoup », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le tournoi bénéficierait aux jeunes car il leur offrirait l’opportunité de représenter l’État, puis le pays.

