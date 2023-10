Jeux asiatiques, badminton : Kidambi Srikanth et Satwik-Chirag entrent au deuxième tour

L’Indien Kidambi Srikanth s’est qualifié pour le deuxième tour du simple messieurs grâce à une confortable victoire consécutive contre le Vietnamien Phat Le Duc lors de la compétition de badminton des Jeux asiatiques lundi.

Srikanth, médaillé d’argent aux Championnats du monde 2021, a surclassé Le Duc 21-10 21-10 en 29 minutes pour organiser un affrontement avec le Coréen Lee Yun Gyu.

Les médaillés d’or des Jeux du Commonwealth, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, ont également accédé aux pré-quarts de finale du double masculin avec une victoire 21-11, 21-16 contre les Hongkongais Chow Hin Long et Lui Chun Wai.

Le duo indien, classé numéro 1 mondial. 3, affrontera ensuite les Indonésiens Leo Rolly Carnando et Daniel Marthin.

En double mixte, K Sai Pratheek et Tanisha Crasto se sont imposées 21-18 21-14 contre Leong Iok Chong et Weng Chi NG de Macao pour prendre un départ gagnant.

Ils affronteront les Malaisiens Chen Tang Jie et Toh Ee Wei en huitièmes de finale.

Cependant, le camp indien était aux prises avec des blessures et des problèmes de santé, M. Arjun se retirant en raison d’une blessure au dos et Rohan Kapoor souffrant d’une crise de fièvre.

Alors que le duo de double masculin composé d’Arjun et de Dhruv Kapila a abandonné après avoir été mené 3-13 lors du match d’ouverture contre les Japonais Takuro Hoki et Yugo Kobayashi, le duo de double mixte composé de Sikki Reddy et Rohan a également été contraint d’abandonner deux minutes après le début de son match d’ouverture contre les Malaisiens. Goh Soon Huat et Shevon Lai Jemie.

