Jeux asiatiques : avec des rameurs et des tireurs remportant cinq médailles, l’Inde s’est classée 7e au décompte des médailles

L’Inde a commencé sa chasse aux médailles aux 19èmes Jeux asiatiques à Hangzhou avec ses rameurs et tireurs féminins remportant cinq médailles dimanche, bien qu’une médaille d’or leur ait échappé le premier jour où des médailles étaient en vue.

Les rameurs ont remporté deux médailles d’argent et une de bronze tandis que les tireurs ont remporté une médaille d’argent dans la compétition féminine par équipe à la carabine à air comprimé à 10 m et une médaille de bronze dans la compétition individuelle à la carabine à air comprimé à 10 m, Ramita Thapar terminant troisième.

L’équipe indienne de football masculin s’est qualifiée pour les huitièmes de finale avec un match nul 1-1 contre le Myanmar tandis que les boxeurs ont pris un départ gagnant avec le double champion du monde Nikhat Zareen marquant une victoire dominante contre le même joueur qu’elle a battu lors de la finale mondiale en mars. cette année.

Srihari Nataraj et l’équipe féminine du 4×100 m nage libre ont atteint leurs finales respectives mais n’ont pas pu accéder à la catégorie des médailles – Srihari a terminé 6e au 100 m dos masculin en 54,48 secondes tandis que le quatuor composé de Dhinidhi Desinghu, Maana Patel, Janhvi Choudhary et Shivanghi Sarma a réussi un temps de 3 : 54,66 pour terminer septième de la finale.

La journée, cependant, appartenait aux rameurs et aux tireuses à la carabine, car leurs efforts ont aidé l’Inde à faire son apparition à la 7e place du total des médailles avec cinq médailles – trois d’argent et deux de bronze.

Les rameurs ont décroché la première médaille – une médaille d’argent – ​​lorsque les olympiens Arvind Singh et Arjun Lal Jat ont terminé deuxièmes lors de la finale masculine de couple léger en couple au centre de sports nautiques de Fuyang. Le duo expérimenté, qui avait atteint les demi-finales aux Jeux Olympiques de Tokyo, a terminé la finale du double de couple masculin poids léger en 6 minutes 20,18 secondes pour remporter l’argent derrière le duo chinois Junje Fan et Man Sun, qui ont terminé le parcours en 6:23,16. Les Ouzbeks Shakhzod Nurmatov et Sobirjon Safaroumov ont remporté la médaille de bronze en 6:32,47.

L’équipe indienne composée de Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, Naresh Kalwaniya, Neeraj, Neetish Kumar, Charanjeet Singh et Dhananjay Pande a remporté la médaille d’argent en huit masculin avec barreur tandis que Babu Lal Yadav et Lekh Ram ont remporté la médaille de bronze en duo masculin. épreuves de dimanche, portant le total indien en aviron à trois médailles ce jour-là.

Dans le huit masculin avec barreur, l’Inde a terminé avec un temps de 5:43,01, terminant derrière la Chine en 5:40,17 et devant l’Indonésie qui a terminé troisième en 5:45,51.

Dans le duo masculin, les Indiens Babu Lal Yadav et Lekh Ram ont terminé troisièmes en 6:50,14. Hong Kong, Chine, a remporté la médaille d’or en 6:44,20 et l’Ouzbékistan a remporté l’argent en 6:48,41. Les Indiens ont mené la paire ouzbèke de près mais n’ont finalement pas réussi à se rapprocher davantage.

Pendant ce temps, les tireurs sont également entrés en action avec la jeune Ramita Thapar qui s’est montrée haut la main en ancrant l’équipe féminine de carabine à air comprimé 10 m à une médaille d’argent, puis en remportant une médaille de bronze dans la compétition individuelle.

Ramita et ses coéquipiers Mehuli Ghosh et Ashi Chouksey ont terminé deuxième derrière la Chine, qui a réalisé un total de 1896,6 tandis que la Mongolie a remporté la médaille de bronze avec un score de 1880,0. La Chine a remporté la médaille d’or avec un total de 1896,6.

Dans la compétition individuelle, Ramita a été regroupée à la deuxième place à mi-chemin de la finale de la compétition individuelle.

Elle s’est ensuite légèrement égarée avec un score de 9,9 au 16ème tour, s’est reprise avec six tirs de 10+ mais a dû se contenter de la médaille de bronze derrière deux tireuses chinoises.

L’Indien expérimenté Mehuli Ghosh, l’autre Indien qualifié pour la finale individuelle, a terminé quatrième.

L’équipe indienne de football masculin est entrée dans l’histoire en atteignant les huitièmes de finale pour la première fois depuis 2010, terminant deuxième du groupe A malgré sa défaite 1-1 contre le Myanmar lors d’un match du tour préliminaire.

L’attaquant talismanique Sunil Chhetri, l’un des buteurs les plus prolifiques actuellement actifs dans ce sport, a donné l’avantage à l’Inde à la 23e minute alors que l’Inde menait 1-0 à la mi-temps. Cependant, ils n’ont pas réussi à capitaliser sur l’avantage et ont permis au Myanmar de marquer à la 74e minute grâce à Kyaw Yan pour faire match nul.

Mais l’Inde a terminé deuxième du groupe et a décroché une place directe en huitièmes de finale.

L’équipe masculine de volley-ball n’a pas eu autant de chance, car elle a été complètement battue par le puissant Japon lors d’un match de quart de finale, perdant 2-0 en deux sets et va maintenant se battre pour la cinquième-sixième place avec un match contre son principal rival, le Pakistan.

