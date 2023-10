Jeux asiatiques : après un drame de faux départ, l’athlète chinois Wu Yanni présente ses excuses à Jyothi Yarraji

L’athlète nationale chinoise Wu Yanni a rédigé une note d’excuses à sa rivale indienne, Jyothi Yarraji, pour le drame du faux départ survenu lors de la course du 100 m haies féminin aux Jeux asiatiques, organisés à Hangzhou, en Chine.

« Je suis vraiment désolé que mon résultat ait été disqualifié en raison d’un faux départ, décevant les attentes de tout le monde. Je m’excuse profondément auprès de tous mes amis qui m’ont soutenu ainsi que des concurrents de la course de ce soir », a écrit Wu sur son compte officiel sur Weibo, une plateforme de médias sociaux chinoise de type Twitter.

« Je respecte la décision finale de l’arbitre, je respecte les règles et la compétition, et je félicite mes coéquipiers et adversaires qui ont terminé la course. » Le drame s’est déroulé lors de la dernière épreuve de la journée au stade « Big Lotus », lorsque le 100 m haies féminin a été arrêté après un coup de feu. Les rediffusions ont clairement montré que la coureuse chinoise Wu Yanni était responsable du faux départ puisqu’elle est sortie des blocs avant même que le coup de feu ne soit tiré.

Les juges ont revu le départ de la course sur l’écran sur le terrain, puis ont disqualifié Yanni. Mais à la surprise du camp indien, Yarraji a également été informée qu’elle serait absente en raison d’un faux départ. Cela a suscité une indignation massive parmi la direction indienne ainsi que parmi les téléspectateurs, en particulier en Inde. Beaucoup ont critiqué les officiels pour avoir tenté de pénaliser Yarraji en raison du faux départ commencé par Yanni elle-même, selon les rediffusions.

Yarraji a tenu bon pendant un moment et a protesté et la course a été interrompue pendant quelques minutes.

Dans les courses de sprint, selon la règle des 100 millisecondes, tout athlète qui réagit dans les 100 millisecondes (0,100 seconde) après le coup de feu est considéré comme ayant pris un faux départ. Plus tard, les juges les ont autorisés à concourir tous les deux et Yanni a terminé deuxième derrière sa compatriote chinoise Lin Yuwei (12,74) tandis que Yarraji (13,04) a terminé troisième.

L’Indien Jyothi Yarraji a terminé en troisième position de la course, mais a finalement été reclassé en argent après la disqualification de Yanni.

