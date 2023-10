Jeux asiatiques : après des problèmes de faux départ dans le 100 m haies féminin, le président de l’AFI garantit que les choses seront prises au plus haut niveau

L’Indienne Jyothi Yarraji était au milieu d’un drame après avoir été disqualifiée pour la première fois de sa course. Elle a ensuite été autorisée à courir et a réussi à terminer troisième. Tous ces événements se sont produits en quelques minutes lors d’une course spectaculaire du 100 m haies féminin aux Jeux asiatiques dimanche.

Lors de la dernière épreuve de la journée au stade « Big Lotus », l’épreuve du 100 m haies féminin a été interrompue après un coup de feu. Les rediffusions ont clairement indiqué que la coureuse chinoise Wu Yanni était responsable du faux départ puisqu’elle avait démarré bien avant même que le coup de feu ne soit tiré.

Les juges ont revu le départ de la course sur l’écran sur le terrain, puis ont disqualifié Yanni. Mais à la surprise du camp indien, Yarraji a également été informée qu’elle serait absente en raison d’un faux départ.

Yarraji a tenu bon pendant un moment et a protesté et la course a été interrompue pendant quelques minutes.

Dans les courses de sprint, selon la règle des 100 millisecondes, tout athlète qui réagit dans les 100 millisecondes (0,100 secondes) après le coup de feu est considéré comme ayant pris un faux départ. Plus tard, les juges les ont autorisés à concourir tous les deux et Yanni a terminé deuxième derrière sa compatriote chinoise Lin Yuwei (12,74) tandis que Yarraji (13,04) a terminé troisième.

La Fédération indienne d’athlétisme (AFI) a immédiatement déposé une réclamation et en quelques minutes, Yanni a été disqualifié en vertu de la règle technique 16.8 et la médaille de bronze de Yarraji a été rehaussée en argent.

Selon la règle technique 16.8, tout athlète responsable d’un faux départ sera disqualifié par le starter.

Mais, une note à la règle indique que « lorsqu’un ou plusieurs athlètes font un faux départ, d’autres sont enclins à suivre et… tout athlète qui fait ainsi a également fait un faux départ. Le starter doit avertir ou disqualifier uniquement les athlètes ou les athlètes qui, à son avis, sont responsables du faux départ. Le président de l’AFI, vice-président de World Athletics et membre du comité exécutif, Adille Sumariwalla, a clairement indiqué qu’autoriser Wu Yanni à se présenter sous protestation était une mauvaise décision car « c’est elle qui a cassé l’arme ».

Il a également déclaré que l’affaire serait portée au plus haut niveau pour garantir que ce genre de chose ne se reproduise plus. « Ils (les juges) ont commis une erreur, ils l’ont acceptée et une médaille (d’argent) a été décernée (à Yarraji) », a-t-il déclaré.

« Breaking the Gun » dans la terminologie de l’athlétisme signifie descendre des blocs avant que le coup de feu ne soit tiré.

« La règle dit que vous ne pouvez pas casser le pistolet, il apparaît à l’écran (en cas de faux démarrage). Ce qu’ils n’ont pas réalisé, c’est que le coureur chinois (Wu Yanni) l’avait clairement fait (faux départ), naturellement lorsque la première fille sort avant le coup de feu, les autres sortiront aussi.

« Yarraji est passé deuxième, et ils étaient après elle (Yarraji) pour essayer de la faire sortir. J’ai dit d’en haut (des tribunes) qu’elle (Yarraji) pouvait se présenter en signe de protestation. Mais faire en sorte que la Chinoise (Wu Yanni) se présente en protestant est une erreur. Vous ne pouvez pas faire ça parce qu’elle a cassé l’arme. Interrogé sur cette décision rapide, Sumariwalla a déclaré : « Nous avons déposé une protestation. C’était noir et blanc et la décision (de faire passer le bronze de Yarraji à l’argent) devait être là.

« Mais soyez assurés que cette question sera abordée au plus haut niveau pour garantir que cela ne se reproduise plus. » Le vice-président senior de l’AFI et légendaire sauteur en longueur, Anju Bobby George, l’a qualifié de « drame inhabituel » rarement vu dans une compétition majeure.

« Le coureur qui quitte le sol le premier est disqualifié. La chinoise avait un pas et demi d’avance et Jyothi était toujours au sol, elle n’a pas quitté le sol. Mais ils (les juges) sont venus à Jyothi et ont dit que vous étiez absent. Jyothi était dans son quartier. Ce fut une surprise pour tout le monde, quel drame ils ont fait. C’était très inhabituel.

« C’est la première fois que je vois dans une telle compétition que quelqu’un sort puis rentre. Nous avons protesté en soumettant 100 dollars. Cela devait être fait dans les 30 minutes et nous l’avons fait immédiatement. »

