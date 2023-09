Jeux asiatiques : Anju Bobby George prédit un « nombre énorme » de médailles en athlétisme dans les « sauts, lancers, relais »

L’action d’athlétisme aux 19èmes Jeux asiatiques commence vendredi et la légende indienne du saut en longueur Anju Bobby George s’attend à une riche récolte.

L’athlétisme a contribué à 20 médailles (8 d’or, 9 d’argent, 3 de bronze) sur le total de 70 de l’Inde aux Jeux asiatiques de 2018. Cette fois-ci, l’Inde enverra une équipe de 65 personnes, la plus nombreuse du contingent indien, et beaucoup s’attendent également à un nombre record de médailles.

Interrogé sur les chances de l’Inde, Anju Bobby George, vice-président de la Fédération indienne d’athlétisme et membre du groupe d’experts de Sony Sports Network sur les activités sportives supplémentaires pour les Jeux asiatiques, a déclaré : « Tout est très bien planifié et les athlètes sont prêts. pour les Jeux Asiatiques. Je ne vais pas citer de chiffres car nous attendons beaucoup, le nombre total sera énorme.»

Lorsqu’on lui a demandé quelle serait l’importance de remporter des médailles, compte tenu des Jeux olympiques de l’année prochaine. Anju a déclaré : « L’année prochaine, ce seront bien sûr les Jeux olympiques. Ce sont donc les compétitions qui les mettront à l’épreuve. Et dans quelques mois, il y aura les Jeux Olympiques, donc il faut qu’ils se préparent. En termes de médailles, nous devons voir combien nous pouvons en obtenir. Une autre question est de savoir combien seront de l’or. Je pense que s’ils réussissent bien ici, cela les aidera, car ils pourront réellement mieux performer aux Jeux olympiques. C’est un indicateur de notre préparation pour les Jeux olympiques.

Lorsqu’on lui a demandé des chiffres et qui peuvent tous remporter des médailles d’or en Inde, elle a ajouté : « Sauts, lancers, relais, Avinash Sable. Tous les athlètes tenteront de décrocher des médailles, notamment l’or.

Neeraj Chopra, champion en titre des Jeux olympiques et du monde ainsi que des Jeux asiatiques, est définitivement en tête du peloton lorsqu’il s’agit de médailles d’or avec le lanceur de poids Tajinderpal Singh Toor, le 3000 m steeple Avinash Sable ainsi que les équipes de relais 4×400 m masculin et féminin étant des noms bancables pour l’or. .

Dans les sauts en longueur masculins, la paire composée de Murali Sreeshankar et Jeswin Aldrin rebondira sûrement pour porter plus loin le décompte de médailles de l’Inde, estime Anju. Murali a eu un spectacle décevant aux Championnats du monde tandis qu’Aldrin a été incohérent tout au long de la saison en raison de problèmes de forme physique.

« Si nous arrivons au saut en longueur, Murali Sreeshankar et Jeswin Aldrin se débrouillent exceptionnellement bien et mènent le Championnat du monde. Malheureusement, ils n’ont finalement pas réussi à bien faire. Mais je pense qu’ils reviendront et montreront leurs meilleures performances aux Jeux asiatiques », Anju Bobby George lors d’une interaction en ligne avec les médias.

Quant à Shaili Singh, son protégé qui a récemment échoué aux Championnats d’Asie, Anju n’est pas disposé à mettre une pression inutile sur le jeune.

« Shaili n’a que 19 ans. La médaille d’argent a été un revers pour elle en raison de sa blessure, mais après cela, elle a rebondi, elle a commencé à s’entraîner et elle a enregistré un saut à 6,76 m cette année. Après cela, malheureusement, elle a attrapé le COVID et elle revenait. Mais maintenant, elle va bien et elle se prépare.

«Je ne veux pas la pousser au-delà de ses capacités car elle peut toucher sept mètres bien sûr, mais nous n’en avons pas besoin maintenant. Dans peut-être un ou deux ans, nous y parviendrons, mais tout avance à un rythme soutenu », a-t-elle ajouté.

Interrogé sur la récente vidéo virale qui diffuse de fausses nouvelles à propos du coureur de haies Jyothi Yarraji qui a remporté l’or aux Jeux asiatiques avant même de mettre les pieds en Chine, Anju Bobby George a déclaré : « En fait, les athlètes savent comment prendre les choses positives et comment prendre les choses négatives. Mais tout le monde publie cette vidéo, la republie, car les gens normaux savent que les Jeux asiatiques ont commencé mais ne savent pas quand l’athlétisme commencera. Ils ne savent pas quand aura lieu l’événement, mais ont vu des vidéos montrant qu’elle gagne.