Jeux asiatiques : Anirban Lahiri s’est classé T9 au premier tour, d’autres en baisse dans le golf individuel masculin

Les golfeurs indiens n’ont pas réalisé un grand tour d’ouverture dans la compétition individuelle masculine jeudi, à l’exception d’Anirban Lahiri, qui était le mieux placé d’entre eux à la neuvième position à égalité à la fin du premier tour au parcours de golf international de West Lake à Hangzhou.

Lahiri a tiré un sept-moins de 65 ans et a été matraqué avec cinq autres. Ils étaient tous quatre coups derrière le Sud-Coréen Jang Y, 21 ans, qui a tiré un 61 de moins de 11.

Parmi les autres Indiens, le SSP Chawrasia chevronné était T19, deux coups supplémentaires derrière avec un score de cinq sous 67. Shubhankar Sharma était T22 avec un score de quatre sous 68 tandis que Khalin Joshi avait deux sous 70 sur 19 trous.

Compte tenu des faibles scores obtenus par Lahiri et SSP Chaurasia, l’Inde était à égalité pour la cinquième place avec Hong Kong à 16 sous 200 dans la compétition de golf par équipe masculine.

La République de Corée est en tête du classement dans la compétition par équipe avec un total de 26 sous 190, avec quatre coups d’avance sur Singapour (194), le Japon et la Thaïlande sont à 21 sous 196 et à 19 sous 197.

Les golfeurs indiens auront pour objectif de continuer leur bon travail et ils voudront continuer le bon travail et se lancer dans la course aux médailles.

