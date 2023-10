Jeux asiatiques : Ancy Sojan remporte l’argent au saut en longueur féminin ; Le bronze du relais mixte indien 4×400 m passe à l’argent

L’athlète indienne Ancy Sojan Edappilly a décroché lundi une médaille d’argent lors de la finale du saut en longueur féminin aux Jeux asiatiques 2022 à Hangzhou, en Chine, avec un meilleur saut à 6,63 m. Sa compatriote de l’épreuve, Shaili Singh a terminé avec un meilleur essai de 6,38 m. Le Chinois Shiqi Xiong a remporté la médaille d’or avec un record personnel de 6,74 m.

Pendant ce temps, la médaille de bronze de l’Inde dans l’épreuve du relais mixte 4×400 m a été revalorisée en argent après la disqualification du Sri Lanka pour infraction au couloir. Le quatuor composé de Muhammed Ajmal, R. Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh et Subha Venkatesan a réalisé un temps de 3 :14,34 tandis que le Sri Lanka a enregistré un temps de 3 :14,25.

Cependant, les Lankais ont ensuite été disqualifiés pour violation de la règle TR 17.3.1 qui fait référence à l’infraction de voie. En conséquence, le Kazakhstan, qui a terminé quatrième avec un temps de 3:24,85, a décroché la médaille de bronze.

c’est pour l’équipe indienne de relais mixte 4X400 m à #JeuxAsiens2022Le quatuor composé de Muhammed Ajmal, Ramraj Vithya, Ramesh Rajesh & #KheloInde L’athlète Venkatesan Subha a réussi un nouveau record national en 3:14,34 pour remporter la Un grand bravo à l’équipe ! Bien… pic.twitter.com/KVcC6b4kR0 – Médias SAI (@Media_SAI) 2 octobre 2023

Plus tôt, Parul Chaudhary et Priti ont remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze au 3000 m steeple féminin tandis que la méconnue Ancy Sojan a remporté une médaille d’argent au saut en longueur féminin aux Jeux asiatiques ici lundi.

Parul a réalisé un temps de 9:27,63 secondes, soit plus de neuf secondes derrière la Bahreïnienne Yavi Winfred Mutile, qui a établi un record des Jeux asiatiques en route pour défendre son titre.

Bien que Parul ait également battu le record des Jeux asiatiques, ce record était loin d’être proche de son record national et de son record personnel de 9:15,31 réalisé aux Championnats du monde à Budapest, qui l’ont aidée à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris, en août.

Son compatriote Priti a terminé à 16 bonnes secondes de Parul, avec un record personnel de 9:43,32 secondes pour remporter la médaille de bronze dans une finition serrée avec un autre coureur de Bahreïn, Mekonen Tigest Getent, qui a chronométré 9:43,71 secondes pour terminer quatrième.

