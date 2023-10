Jeux asiatiques : Ajay Kumar remporte l’argent, Jinson Johnson remporte le bronze au 1 500 m ; Murali Sreeshankar Sacs Saut en Longueur Argent

Les athlètes indiens continuent de briller lors des Jeux asiatiques 2022 en cours à Hangzhou, remportant un certain nombre de médailles dans les épreuves d’athlétisme dimanche. Après qu’Avinash Sable et Tajinder Pal Singh Toor aient remporté respectivement l’or au 3 000 m steeple et au lancer du poids masculin, Ajay Kumar Saroj a décroché l’argent tandis que Jinson Johnson a remporté le bronze au 1 500 m. Harmilan Bains a remporté la médaille d’argent au 1500 m féminin.

Le sauteur en longueur Murali Sreeshankar a remporté la médaille d’argent avec son meilleur saut de 8,19 mètres, réalisant l’exploit à sa quatrième tentative. Jyothi Yarraji, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 m féminin, a remporté le bronze au 100 m haies féminin avec un temps de 12,91. Les Chinois Yuwei Lin et Yanni WU ont remporté respectivement l’or et l’argent.

Pendant ce temps, Nandini Agasara a remporté le bronze à l’heptathlon féminin 800 m. Elle a décroché un record personnel de 39,88 m au lancer du javelot, ce qui a propulsé son classement général à la cinquième place. La lanceuse de disque Seema Punia a remporté la médaille de bronze au lancer du disque féminin, avec un chrono de 58,62 mètres à sa quatrième tentative pour devancer la Thaïlandaise Subenrat Insaeng.

Plus tôt, Avinash Sable est devenu le premier Indien à remporter la médaille d’or au 3000 m steeple aux Jeux asiatiques tandis que le lanceur de poids Tajinderpal Singh Toor a défendu son titre avec un dernier lancer incroyable pour repousser le défi de son rival saoudien ici dimanche. .

Sable, détenteur du record national de 29 ans, a valu à l’Inde sa première médaille d’or en athlétisme, terminant la course en 8 : 19,50 secondes. Toor, médaillé d’or aux Jeux asiatiques de Jakarta 2018, a réussi un puissant lancer de 20,36 mètres lors de sa sixième et dernière tentative pour dépasser la distance de 20,18 mètres de son rival saoudien Mohamed Daouda Tolo.

L’heptathlète indien Swapna a souffert de blessures pour pratiquement sortir du compte des médailles après l’épreuve du lancer du javelot. Elle s’est classée quatrième avec 4840 points, 11 points derrière sa plus proche rivale, la Chinoise Jingyi Liu, avant la course de 800 m, qui est le dernier segment de la compétition en sept épreuves.

L’Indien Amlan Borgohain a terminé à la troisième position après avoir réalisé un temps de 21,08 secondes dans les séries éliminatoires du 200 m masculin et s’est qualifié pour la demi-finale. Le sprinter d’Assam détient les records nationaux masculins du 100 m et du 200 m.

Jyothi Yarraji n’a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 m féminin. L’Indien a réalisé un chrono de 23,78 secondes.

(Avec les contributions de l’agence)