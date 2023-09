Jeux asiatiques : Abhishek Brace aide l’équipe indienne de hockey masculin à battre le Japon 4-2

Le jeune attaquant Abhishek a inscrit deux buts alors que l’Inde battait le Japon, champion en titre, 4-2, pour enregistrer sa troisième victoire consécutive et faire un pas de géant vers la demi-finale de la compétition de hockey masculin aux Jeux asiatiques jeudi.

Abhishek (13e, 48e minutes) a marqué deux buts sur le terrain, tandis que Mandeep Singh (24e) et Amit Rohidas (34e) étaient les autres buteurs de l’Inde.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Le Japon a riposté dans les cinq dernières minutes du quatrième et dernier quart-temps et a marqué deux buts rapides grâce à Genki Mitani (57e) et Ryosei Kato (60e) pour réduire la marge de défaite.

L’Inde affrontera son grand rival le Pakistan lors de son prochain match de la poule A samedi.

L’équipe indienne n°3 mondiale a dominé les débats pendant la majeure partie du match et a contrôlé la possession du ballon, tandis que le Japon a montré des étincelles par moments.

Après deux victoires faciles, les Indiens confiants ont démarré brillamment et ont obtenu leur premier corner de pénalité à la cinquième minute, mais le tir du skipper Harmanpreet Singh est passé à côté.

L’Inde a concédé son premier corner de penalty du tournoi à la 12e minute, mais les Japonais n’ont pas réussi à profiter de cette occasion puisque le gardien Krishan Bahadur Pathak a sauvé l’essai de Shota Yamada.

L’Inde a rapidement obtenu un autre corner de pénalité, mais encore une fois, le résultat était le même.

Mais un Abhishek opportuniste a donné l’avantage à l’Inde une minute plus tard, marquant avec un bâton inversé après avoir reçu une passe décisive de Hardik Singh.

L’Inde a obtenu un autre corner de pénalité mais les Japonais se sont défendus courageusement.

À quelques secondes du premier quart-temps, la déviation opportune de Lalit Upadhyay sur le centre de Jarmanpreet Singh a été sauvée par le gardien japonais Takshi Yoshikawa.

L’Inde a doublé son avance à la 24e minute grâce à Mandeep, qui a plongé de toute sa longueur pour dévier la passe de Nilkanta.

Après le changement de côté, l’Inde a obtenu son quatrième corner de penalty mais le coup de Sanjay a été sauvé par Yoshikawa.

L’Inde a rapidement obtenu des corners de pénalité consécutifs, dont le deuxième a été converti par Rohidas avec un puissant coup de traînée dans le coin supérieur droit du but japonais.

L’Inde semblait menaçante et a continué à faire pression sur la défense japonaise à la recherche de plus de buts à la fin du troisième quart-temps.

Trois minutes après le début du dernier quart-temps, l’Inde a marqué 4-0 lorsqu’Abhishek a bien combiné avec Mandeep pour marquer son deuxième but de la journée.

Mais les Japonais ne se sont pas inclinés sans se battre et sont revenus en force, marquant deux buts rapides dans les cinq dernières minutes du match.

Les Japonais ont obtenu trois corners de pénalité en l’espace de trois minutes et ont réussi à trouver le chemin des filets dès le troisième grâce à un beau but de variation de Mitani.

Le Japon en a retiré un autre juste au coup de sifflet final après une contre-attaque via Kato.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)