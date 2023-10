Jeux asiatiques 2023 : Vikram et Karthika terminent 4e et 5e au 1 000 m sprint en patinage à roulettes

Les Indiens Vikram Rajendra Ingale et Karthika Jagadeeswaran ont terminé respectivement quatrième et cinquième dans l’épreuve de sprint de 1 000 m en roller masculin et féminin aux Jeux asiatiques de dimanche.

Dans la finale masculine, Vikram Rajendra a raté la médaille de peu, tandis qu’Aryanpal Singh Ghuman a terminé loin derrière à la septième place.

Les deux hommes ont terminé aux quatrième et sixième places avec des chronos respectifs de 1:29.527 et 1:30.466.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Plus tôt, Vikram a terminé troisième en 1:32.598s dans la série du Groupe 1, tandis qu’Aryanpal a terminé quatrième en 1:42.708s dans l’épreuve du Groupe 2 alors que tous deux se qualifiaient pour la finale.

Dans la finale du sprint féminin du 1000 m en patinage de vitesse, Karthika a perdu par une énorme marge ; terminant cinquième avec un chrono de 1:40.395s au QT Roller Sports Centre.

Karthika avait terminé troisième en 1:36.860 dans le Groupe 1 pour se qualifier pour la finale, mais Sanjana Bathula n’a pas réussi à se qualifier après avoir terminé sixième avec un chrono de 1:42.681 dans le choc du Groupe 2.

Dimanche, Anandkumar Velkumar et Siddhant Kamble ont terminé respectivement sixième et septième de la finale masculine du 10 000 m de patinage de vitesse.

Les patineurs indiens participeront lundi à la course de relais de 3 000 mètres.

Les patineurs à roulettes indiens ont remporté deux médailles de bronze aux Jeux asiatiques, toutes deux à Guangzhou 2010.

Jeux asiatiques 2023 : décompte des médailles, calendrier, résultats, date, sites et plus

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – PTI)