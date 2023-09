Jeux asiatiques 2023 : ruée vers les médailles pour l’Inde alors que Manu Bhaker mène l’équipe féminine de pistolet 25 m à l’or

L’Inde visait les étoiles et a atteint le sommet, car la campagne indienne aux Jeux asiatiques d’aujourd’hui a connu un début formidable, remportant l’or dans l’épreuve féminine de pistolet à 25 m par équipe et l’argent chez les femmes dans l’épreuve par équipe de 50 m à la carabine à 3 positions.

Épreuve pistolet 25 m femmes par équipe :

L’Inde a frappé dans le mille ici aujourd’hui alors que l’équipe composée de Manu Bhaker, Esha Singh et Rhythm Sangwan a décroché la médaille d’or avec une performance exceptionnelle aux Jeux asiatiques 2023.

Le trio s’est combiné pour obtenir un score total colossal de 1759, devançant simplement le deuxième et le pays hôte, la Chine, qui a terminé l’événement avec un score de 1756. La République de Corée a remporté la médaille de bronze en terminant avec un total de 1742.

L’Indien Manu Bhaker a dominé le tour de qualification avec un score fulgurant de 590. Pendant ce temps, ses coéquipiers Esha Singh et Rhythm Sangwan ont terminé aux formidables cinquième et septième places avec des scores de 586 et 583 respectivement. Comme seuls deux tireurs par pays sont autorisés en finale, Sangwan manque le cut et Singh prend sa place.

Cet événement marque une rédemption très recherchée pour Manu Bhaker, 21 ans, qui, aux Jeux asiatiques de 2018, a marqué un score record de 593 lors de la ronde de qualification de l’épreuve de pistolet à air comprimé à 25 m, mais n’a pas réussi à remporter de médaille puisqu’elle a terminé 6e. le final.

Bhaker s’est toujours révélée être l’une des meilleures joueuses de l’Inde en accumulant les distinctions et les acclamations lors d’événements majeurs tels que les Jeux olympiques de la jeunesse de 2018 et la Coupe du monde ISSF 2019, deux événements au cours desquels elle a décroché l’or pour l’Inde.

Ses coéquipières ne le sont pas moins non plus puisque Esha Singh, 18 ans, et Rhythm Sangwan, 20 ans, ont toutes deux fait partie intégrante de l’Inde, décrochant la première place de l’épreuve du pistolet 25 m lors de la Coupe du monde du Caire en 2022.

L’événement final pour Bhaker et Singh débutera vers midi IST aujourd’hui.

Épreuve 50 m carabine 3 positions femmes :

Les honneurs d’aujourd’hui ont commencé avec le trio indien composé de Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey et Manini Kaushik qui a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe féminine de 50 m 3 positions avec un score total de 1 764.

Le trio a raté la première place, revendiquée par la Chine, par seulement neuf points, tandis que la République de Corée a remporté la médaille de bronze avec un score total de 1 756.

Sift Kaur Samra a ouvert la voie à l’Inde en terminant l’événement avec un score individuel exceptionnel de 595, décrochant la deuxième place. Sa coéquipière Ashi Chouskey a également réalisé une formidable performance, terminant son épreuve avec un total de 590, remportant la sixième place tandis que Manini Kaushik a déployé un vaillant effort avec un score de 580.

Le duo composé de Kaur Samra et Chouskey va désormais passer à la finale individuelle, qui devrait avoir lieu vers 9h30 IST aujourd’hui.

Ces victoires respectives portent le total de l’Inde aux Jeux asiatiques à 16 médaillescomposé de 4 or, 5 argent et 7 bronze.